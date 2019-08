Talous kasvoi keväällä ennakoitua hitaammin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taustalla vaikuttaa muun muassa yksityisen kulutuksen heikentyminen.

Suomen talouskasvu oli keväällä alustavia ennakkotietoja selvästi heikompaa.

Tilastokeskuksen uusien tietojen mukaan kausivaihtelusta tasoitettua bruttokansantuote kasvoi huhti–kesäkuussa 0,5 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Viime vuoden huhti–kesäkuuhun verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi 1,2 prosenttia.

Tilastokeskus arvioi aiemmin, että Suomen bruttokansantuote olisi kasvanut 0,9 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 1,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Ekonomistien mukaan kasvun hidastumisen taustalla vaikutti toisella vuosineljänneksellä erityisesti yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen.

– BKT kasvoi Q2:lla 0,5 % edellisneljänneksestä, mikä oli samaa vauhtia kuin Q1:llä, mutta hitaampaa kuin pikaennakossa (0,9 %). Loppuvuodesta kasvu hidastuu. Mielenkiintoista että nyt sakkaa myös yksityisen kulutuksen kasvu, syynä luottamuksen heikentyminen?, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen arvioi Twitterissä.

– Yksityinen kulutus on hyvin heikkoa toisella neljänneksellä. Hidastunut talous ja pysähtynyt työllisyyskehitys on saanut kuluttajat entistä varovaisemmaksi. Kasvu on linjassa heikentyneen kuluttajaluottamuksen kanssa. Myös investointien veto hiipuu odotetusti, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen katsoo.

