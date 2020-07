”Talous ei elvy ilman rohkeaa sopimusta”

Euroopan kansanpuolueen (EPP) ryhmän puheenjohtaja Manfred Weberin mukaan Euroopan yhtenäisyydelle ja talouden elpymiselle ilman rohkeaa sopimusta ei ole vaihtoehtoa.

– Tulisi olla selvää, että tämä ei ole ”nuukat” vastaan me muut, vaan me kaikki koronavirusta vastaan, hän sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Velkaa ei kuitenkaan tule hänen mukaansa jättää lapsille ja lastenlapsille, vaan tarvitaan myös uskottava takaisinmaksusuunnitelma perustuen Euroopan uusiin tulonlähteisiin.

– Tulevien sukupolvien ei tule joutua neuvoston tekemän huonon sopimuksen uhriksi.

Weberin mukaan myös oikeusvaltioperiaatteesta on pidettävä kiinni.

– Valtioiden jotka loukkaavat keskeisimpiä demokraattisia periaatteitamme ei tule hyötyä yhteisestä solidaarisuudestamme.

There is no alternative to European unity and no economic recovery without a courageous agreement in Europe. It should be clear that it is not about ‘frugals’ against the rest, it is all of us against the #coronavirus. #EUCO @EPPGroup 1/3 pic.twitter.com/bSObNlCpif

— Manfred Weber (@ManfredWeber) July 17, 2020