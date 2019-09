Epävarmuus kurittaa Wärtsilää, vähennystarve 200 henkeä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Markkinaympäristö on yhtiön mukaan muuttunut entistä haastavammaksi.

Konepajayhtiö Wärtsilä aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joka koskevat yhtiön kaikkia toimipaikkoja Suomessa lukuun ottamatta Delivery Centre Vaasan tuotannon työntekijöitä. Wärtsilän mukaan suunnitelmat merkitsevät toteutuessaan enimmillään 200 työsuhteen vähentämistä.

– Epävarmuus makrotaloudessa on lisääntynyt viimeisen puolen vuoden aikana, ja joudumme arvioimaan uudelleen organisaatiomme mitoitusta muuttuneeseen tilanteeseen nähden. Maailmantalouden ja geopolitiikan epävarmuus on valitettavasti näkynyt myös Wärtsilän uusmyyntimarkkinoilla heikentyneenä tilauskertymänä. Siksi joudumme sopeuttamaan toimintojamme monin tavoin myös Suomessa ja valitettavasti emme voi välttyä henkilöstövähennyksiltä, kertoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki tiedotteessa.

Yhtiö kertoi viikko sitten, että sen tilauskertymä on ollut kolmannella vuosineljänneksellä odotettuakin heikompi. Yhtiö odottaa tämän vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen jäävän noin 100 miljoonaa euroa viimevuotista alhaisemmaksi.

Wärtsilä aloitti tammikuun lopulla konserninlaajuisen prosessin, jonka tavoitteena on turvata tulevaisuuden kannattavuus ja kilpailukyky mukauttamalla yhtiön liiketoimintoja ja resursseja. Nyt yhtiö on päättänyt jatkaa ohjelmaa, koska markkinaympäristö on muuttunut entistä haastavammaksi.

Sopeuttamisohjelman ennakoidaan Wärtsilän mukaan johtavan kokonaisuudessaan noin 350 työpaikan vähentämiseen, mikä vaikuttaa henkilöstöön kaikissa liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa maailmanlaajuisesti.