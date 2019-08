Talouden epävarmuus iskenyt yritysten tilauksiin

Teknologiateollisuuden mukaan talouden kuva voi muuttua pahimmassa tapauksessa hyvinkin nopeasti.

Suomen teknologiateollisuus on onnistunut pitämään pintansa maailmantalouden kasvavasta epävarmuudesta huolimatta.

Alan yritysten tilauskanta on edelleen vahva ja tilausten arvo hyvällä tasolla. Talouden epävarmuus heijastuu kuitenkin yrityksiin niin, että uusia tilauksia on saatu hieman vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä ja tarjouspyyntöjen määrä on supistunut jonkin verran.

Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola arvioi, että taloudessa ollaan nyt käännekohdassa. Jos kauppapolitiikan jännitteet ja maailmantalouden poliittiset riskit eivät helpota, talouden kuva voi muuttua Suomessakin pahimmassa tapauksessa hyvinkin nopeasti. Hänen mukaansa on viisautta varautua ajoissa ja tehdä viivyttelemättä se, mitä kotimaisin keinoin voidaan.

– Hallituksen tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta on tällaisessa suhdanteessa erittäin haastava. Tarvitaan kasvua vauhdittavia toimia, työllisyyttä edistäviä rakenteellisia uudistuksia ja viisautta työmarkkinoilla, Hirvola tähdentää tiedotteessaan.

Hirvolan mukaan maan hallituksen tulisi arvioida syksyn budjettiriihessä vielä uudestaan, miten hallituksen suunnitelmat vaikuttavat paitsi työllisyyteen myös talouskasvuun.

– Esimerkiksi julkisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia on hallitusohjelmassa vain puolet siitä, mitä tarvittaisiin 4 prosentin BKT-uralle pääsemiseksi. Näin siitä huolimatta, että puolueiden vaaliohjelmat sisälsivät lupauksen tuolle uralle nousemisesta. Suomi voi menestyä vain satsaamalla yritysvetoiseen innovaatiotoimintaan.

Työmarkkinaratkaisut avainasemassa

Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Helteen mukaan maailmantalouden hidastuminen tarkoittaa, että yritysten kilpailu kovenee entisestään. Jotta yritykset voivat palkata lisää henkilöstöä, niiden on kyettävä kasvattamaan markkinaosuuksiaan kasvun hiipumisesta huolimatta.

– Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut selvästi viime vuosina, mikä on tukenut hyvää työllisyyskehitystä. Tätä saavutusta ei pidä murentaa. Kuten Suomen Pankki on todennut, kilpailukykyä on syytä parantaa edelleen, jos haluamme nostaa työllisyysastetta, Helle tähdentää.

– Tarvitaan myös rohkeutta puuttua vanhoihin rakenteisiin. Työmarkkinoiden keskusjärjestöillä on mahdollisuus esittää ratkaisuja maan hallituksen asettamissa työllisyystyöryhmissä. Työllisyyteen voidaan vaikuttaa mm. työttömyysturvaa uudistamalla ja lisäämällä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia, Helle sanoo.

Epävarmuus kasvaa, mutta teknologiateollisuus on pitänyt vielä pintansa suhdannekäänteessä. Tilauskanta yhä vahva, mutta uusia tilauksia on saatu hieman vähemmän kuin alkuvuodesta ja tarjouspyyntöjen määrä on supistunut. #vienti #hyvinvointi #bkt https://t.co/NrJtvFM7wX — Teknologiateollisuus (@TechFinland) August 7, 2019