Tälllaisia ovat Venäjän uudet tuomiopäivän koneet

Venäjä aikoo rakennuttaa kaksi uutta ”tuomiopäivän konetta”. Asiasta uutisoivat muun muassa Defence News ja Business Insider.

Koneen pohjana käytetään Iljushinin Il-96-400M-matkustajakoneita. Yli 400-paikkaisen matkustajakoneen erikoisuus on, ettei siinä ole juurikaan ikkunoita: Koneen ainoat ikkunat sijaitsevat koneen keulassa.

Ikkunoita on vähän, sillä koneet on tarkoitettu toimimaan myös ydinsodassa. Ne ovat ikään kuin ”komentokeskuksia”, jotka voivat toimittaa viestejä joukoille, mukaan lukien sukellusveneille, ja ne voivat tankata toiset koneet ilmasta.

Koneita valmistetaan kaikkiaan kaksi. Niistä ensimmäinen on jo rakenteilla.

Yhdysvalloilla vastaavat koneet on valmistettu Boeing 747-koneista. Yhdysvaltain Ilmavoimien mukaan kone on suojattu sähkömagneettisilta pulsseilta ja ydin- ja lämpövaikutuksilta. Satelliittitekniikan avulla viestejä voi lähettää maailmalaajuisesti.

Ensimmäiset amerikkalaiset ja venäläiset ”tuomiopäivän koneet” rakennettiin kylmän sodan aikana ja ne on suunniteltu pahimpia skenaarioita, kuten ydinsotaa, varten. Niillä on kuitenkin myös muita käyttötehtäviä ja lentävät säännöllisesti osana rutiinitoimintaa.

Venäjän mukaan kolmas kone on rakenteilla tulevaisuudessa.

Katso kuvat muokkaamattomasta Il-96-400M-koneista alta.

