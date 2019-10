Tallinnassa aiotaan rajoittaa sähköpotkulautoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rajoituksia tehdään lautojen kokonaismäärään ja nopeuteen.

Tallinnassa pohditaan sähköpotkulautojen määrän ja nopeuden rajoittamista eri osissa kaupunkia, Viron yleisradio ERR kertoo.

Tallinnan kaupunginhallitus on keskustellut aiheesta yhdessä Viron poliisin, paikallishallinnon, kaupunkisuunnittelijoiden ja sähköpotkulautoja tarjoavien yritysten kanssa. Syynä rajoituksille ovat potkulautojen liian kova vauhti sekä infrastruktuuriin liittyvät ongelmat.

Kaupunginhallitus on aiemmin rajoittanut potkulautojen maksiminopeudeksi 20km/h. Tämän ei kuitenkaan katsota toimivan kaikkialla, sillä esimerkiksi vanhassa kaupungissa ja sairaaloissa laudat koetaan liian nopeiksi ja vaarallisiksi.

Tallinnan kaupunginosajohtaja Vladimir Svetin mukaan vielä ei ole tietoa siitä, kuinka moneen kappaleeseen sähköskoottereiden määrä aiotaan säätää.

– Meidän on tarkasteltava muiden kaupunkien käytäntöjä ja pohdittava myös sitä, mikä on Tallinnassa maksimimäärä, Svet sanoo.

– Tämä on vaikein kysymys, johon minulla ei ole vielä vastausta. Varmasti kaupunki ei tee tätä päätöstä, keskustelemme siitä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Vladimir Svetin mukaan myös teihin liittyviä ongelmia tulee vielä ratkoa. Hänen mukaansa Tallinna rakentaa kuluvan vuoden aikana lisää teitä, joissa sähköpotkulautailijoille erotetaan omat kaistat pyöräteistä, joiden ylin sallittu nopeus voisi olla 25 km/h.

– Toinen ongelma on se, että meillä on paljon alueita, missä pelkästään potkulaudoille tarkoitettuja teitä ei voi rakentaa. Meidän on keksittävä, miten parannamme olevassa olevaa infrastruktuuria – mutkia, pieniä töyssyjä, teiden tasoitusta, Svet luettelee.

Tallinnassa toimii tällä hetkellä kaksi sähköpotkulautoja tarjoavaa yritystä. Ne toivat kesällä Tallinnaan yhteensä noin 250 uutta potkulautaa.