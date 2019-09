”Tallinnalaiset ottivat innolla puna-armeijan tervetulleeksi”

Venäjän ulkoministeriö on julkaissut viime vuorokausina sosiaalisessa mediassa runsaasti toisen maailmansodan vaiheisiin liittyviä päivityksiä, joissa ylistetään Neuvostoliiton toimia.

Puna-armeija esitellään vapauttajana ja Neuvostoliiton kiistetään esimerkiksi hyökänneen Puolaan.

Viron osalta kerrotaan kuvituksen kera, miten kuinka ”tallinnalaiset ottivat innostuneesti vastaan puna-armeijan sotilaat” Neuvostoliiton miehittäessä Tallinnan 1944.

Viron entinen presidentti Toomas Henrik Ilves ihmettelee julkaistuja viestejä.

– Tämä menee yhä järjettömämmäksi ja järjettömämmäksi. Kuvitatteko hölynpölynne piirroksin, Ilves kirjoittaa Venäjän ulkoministeriölle omassa twiitissään.

Ilves arvioi, että Venäjä legitimoi hysteerisellä viestintäkampanjallaan Saksan natsijohtaja Adolf Hitlerin ja Neuvostoliiton diktaattori Josif Stalinin tekoja.

This is getting insaner and insaner. Illustrating your nonsense with drawings? https://t.co/CKeBFfHCeh

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) September 22, 2019