Tälle puheelle harvinaista kiitosta eduskunnassa – ”onko idea puhua ohi toisten?”

Ilkka Kanerva ihmettelee, miksei arvosteluun vastata. Sanna Marinin mukaan kyllä vastataan.

Eduskunnan välikysymysdebatin alkuhetkillä puhunut kokoomuksen Ilkka Kanerva ei häiriytynyt istuntosalin teknisistä ongelmista.

– Puhun ystävilleni, kollegoilleni. Onko se ajatus se, että kuvittelette omien… (Äänentoisto katkesi.) Kysyn siis, itseltäni, ja toki myös kollegoiltani sekä siellä arvon aitiossa että täällä lattialla. Että onko tämän politiikan tekemisen idea se, että me puhumme ohi toistemme?, Ilkka Kanerva kysyi ihmetellen.

– Miksi ette voi vastata niihin kritiikin kohteisiin, joita teidän suuntaan on esitetty välikysymystä koskevissa puheenvuoroissa? Vaan te maalaatte jonkinlaisen muun uhkakuvan, sellaisen peikon, jota kukaan ei ole tarkoittanutkaan.

– En minä yhdy perussuomalaisten välikysymykseen. Ennen muuta sen vuoksi, että siinä flirttaillaan sellaisten asioiden kanssa, jotka ovat erittäin vakavia Suomen geopoliittisellekin asemalle.

– Ei kannata tehdä sellaisia mustamaalauksia, ei hallituksen oppositiosta eikä opposition hallituksesta, jotka eivät ole tästä maailmasta. Olen varsin yllättynyt siitä sävystä, jolla asiallisen keskustelun käymisen edellytyksiä vedetään alta pois.

– Meidän yhteinen tehtävämme on vastuussa kansalle toimia tavalla, jossa myöskin eduskunta – olkoon se hallitusta tahi oppositiosta – pystyy asialliseen vuorovaikutukseen tällaisen vakavan ison kysymyksen kyseessä ollen, Kanerva lopetti.

Salista kuului välihuutona ”valtiomiehen puhetta”. Hallituspuolue keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen kiitti hieman myöhemmin puheenvuoroa yhdeksi parhaista kuulemistaan.

SDP:n Kimmo Kiljunen sanoi yrittäneensä nimenomaan kuunnella huolella perusteita. Kiljusen mukaan Kanerva sanoi aiemmin hyvin selkeästi hallituksen epäonnistuneen elvytysvälineen neuvotteluissa kolmessa seikassa. Kiljusen mukaan tämä on häkellyttävää, sillä ”hallitus on loistavasti onnistunut niissä neuvotteluissa” juuri noissa kolmessa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi edustaja Kanervan esittäneen kysymyksen ”miksi ei vastata kysymyksiin”.

– No, oma vastaukseni perussuomalaisten tekemään välikysymykseen oli muotoiltu juuri niin, että siinä pyrittiin vastaamaan kaikkiin niihin kysymyksiin hyvin selkeästi, mitä välikysymyksessä kysyttiin. Eli itse asiassa tuo koko vastauskin oli muotoiltu sillä tavalla, että kysymys kysymykseltä siinä käytiin nämä läpi ja niihin vastattiin, Sanna Marin sanoi.

Myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo viittasi Kanervan erinomaiseksi sanomaansa puheenvuoroon.

– Me emme yhdy muun opposition välikysymyksen tekstiin siksi, että me emme flirttaile – emme edes ajattele EU-kansanäänestystä, eroa Euroopan unionista, vielä tässä maailman ajassa! Se olisi katastrofaalista suomalaisille, Petteri Orpo sanoi.

– Me puolustamme voimakkaasti Suomen EU-jäsenyyttä. Mutta se mistä me jätämme epäluottamuslauseemme on nimenomaan tämä taloudellinen ratkaisu joka nyt on tehty.

– Otsikot voivat olla hyviä, että on saavutettu ehdollisuutta, ilmastonmuutoksessa, tai koronan jälkeisessä kasvussa. Mutta kun mennään sisältöön, niin sen jälkeen me olemme hyvin kriittisiä.

– Myös tänne, kun neuvotteluratkaisua tehtiin niin, että tukea suunnataan muuhunkin kuin koronasta toipumiseen, suunnataan suoraan sellaisiin asioihin jotka ovat olleet rikki jo ennen koronaa, niin siinä yhteydessä olisi pitänyt pitää kiinni Suomen pitkästä talouspolitiikan linjasta. Vaatia tiukkaa velkakestävyyttä, velkajärjestelymekanismia, ehdollisuutta nimenomaan niin että rahat suunnataan kaikkialla Euroopassa kestävän kasvun luomiseen, Orpo päätti.

Ilkka Kanerva käytti puheenvuoron vielä kommentoidakseen eurooppaministeri Tytti Tuppuraista (sd.), joka Kanervan mukaan mukaan katsoo, että velkakestävyys on ”menneen talven lumia”. Kanerva kysyi ”miten niin?”.

– Juuri nyt olisi ollut se kultainen hetki, jolloin oltaisiin voitu saada ehdollisuus tässä suhteessa aikaan, sille että elvytetään yhdessä. Nyt olivat ne valttikortit käsissä, että eteläisessä Euroopassa ei enää elettäisi velaksi, niin kuin tähän saakka on ollut asianlaita. Ilkka Kanerva sanoi.

– Nyt se olisi ollut mahdollista, arvoisa ministeri, lopettaa se vaihe. Meillä oli valttikortit käsissä, ja sitä tarkoitin osaltani, että se ehdollisuus joka ei ole mitenkään suhteellisuutta, olisi pitänyt saada toteutettua. Tämän neuvottelukierroksen myötä. Siihen olisi ollut käytännössä mahdollisuuksia.