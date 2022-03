Tällaista voisi olla sissisota Ukrainassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sotilasprofessori pohdiskelee sissisodankäynnin mahdollisuuksia.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Marko Palokangas korostaa Twitterissä, että hänen esittämänsä näkemykset ovat vain ja ainoastaan yleisiä mahdollisuuksia, eivät todennäköisyyksiä tai spekulointia tulevista tapahtumista tai mahdollisen sodan kulusta.

Palokankaan mukaan sissisodan logiikkana on kuluttaa ja heikentää vastustajan voimaa ja sitoa sen joukkoja, mutta samalla vältellä avointa taistelua.

– Menestys on pitkälti riippuvainen siviiliväestön tuesta. Sissisota perustuu seikkoihin, jotka tekevät siitä menestyksekkään puolustuksellisen sodankäynnin muodon. Hyökkäävä osapuoli on raskas liikkeissään, koska sen on organisoitava armeijan toiminta vihollisalueella.

Sotilasprofessorin mukaan sissitoiminnan suurin hyöty ei usein olekaan itse sissi-iskuissa tuhotut resurssit vaan se, että vastustaja joutuu sitomaan suuren määrän joukkoja suojelemaan resurssejaan iskuilta.

– Sissien alueen tuntemus ja asukkaiden antama tuki näyttelee suurta osaa sissisodankäynnissä. Sissisota vaatii kansalta äärimmäisiä ponnistuksia ja uhrauksia sekä vihollisen vastatoimenpiteistä johtuen aiheuttaa sille suuria kärsimyksiä. Näissä olosuhteissa on Ukrainan kansallistunnolla, isänmaan ja vapauden rakkaudella suuri merkitys, hän arvioi.

– Ukrainassa on laajoja metsä- ja peltoalueita, jotka ovat haja-asuttuja, joten ne tarjoavat mahdollisuuden osaltaan sissisodankäyntiin. Asutuskeskukset, taajamat ja kaupungit ovat myös sissitoiminnalle otollisia. Sissitoiminnalle on kesä suotuisinta aikaa. Talvi vaikeuttaa erityisesti sissijoukkojen lepoa. Ukrainassa maaliskuun olosuhteiden vuoksi sissisodankäyntiin siirtyvät joukot joutuvat joka tapauksessa ankarien rasitusten alaisiksi, Palokangas arvioi.

Hän toteaa, että kokemukset sissisodista osoittavat väestön avun merkityksen.

– Ukrainassa asuttujen alueiden mahdollinen evakuointi on todella hankalaa, ellei jopa mahdotonta. Evakuoinnin etuna on välttää vihollisen väestöön kohdistamat kostotoimenpiteet.

Palokankaan mukaan Ukrainan kykyä laajamittaiseen sissisodankäyntiin on vaikea arvioida tai ennakoida, mutta selvää on, ettei pikakoulutus anna riittäviä edellytyksiä kuin hajanaiseen menestykselliseen vastarintaan. Päätös jatkaa taisteluita sissitoiminnalla, olisi oltava myös jokaisen kansalaisen tiedossa.

Palokangas huomauttaa, että sissisodan alettua on odotettavissa, että vihollinen kohtelee sekä sissejä että paikallista väestöä täysin säälimättömästi ja mielivaltaisesti.

– Sissihyökkäyksiä ja tuholaistekoja seuraavat välittömästi vihollisen kostotoimenpiteet.

– Miehitystilanteessa kansa voi jatkaa sotaa oman asiansa puolesta kätketyillä, sotasaaliina saaduilla ja ulkopuolisen tuen tarjoamilla aseilla. Sissisota on strategialtaan puolustuksellista, mutta taktiikaltaan hyökkäyksellistä. Luonteeseen kuuluu yleensä sodan pitkäkestoisuus, Palokangas toteaa.

Pohdintaani sissisodankäynnin mahdollisuuksista Ukrainassa. Korostan, että alla olevat seikat ja näkemykset ovat vain ja ainoastaan yleisiä mahdollisuuksia, eivät todennäköisyyksiä tai spekulointia tulevista tapahtumista tai mahdollisen sodan kulusta. 1/X pic.twitter.com/QMiU2e5hDT — Marko Palokangas (@MarkoPalokangas) March 4, 2022