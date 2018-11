”Tällaista vaikuttajien joukkoa ei ole ennen ollut Suomessa”

Kokoomusjohtaja Petteri Orpon mukaan EPP:n Helsingin suurkongressilla on valtava merkitys.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi Euroopan kansanpuolueen EPP:n keskiviikkona Helsingissä alkavaa suurkongressia. Paikalle saapuu valtionpäämiehiä, EU-johtoa, eurooppalaisia puoluejohtajia ja mediaa. Kongressi näkyy myös Helsingin katukuvassa.

Eurooppalaisia päättäjiä saapui Suomeen jo tiistaina, kun EPP piti valmistelevia kokouksiaan.

– Tämä on kokoomukselle ja Suomelle iso juttu. Lieneekö meillä Etykin jälkeen ollut näin isoa poliittista kokoontumista…? Tällaista valtionpäämiesten ja vaikuttajien joukkoa kuin täällä on nyt koolla ei ole ollut, ja vielä 2500 kokousedustajaa kaikista Euroopan maista. Tämä on huikea juttu, Petteri Orpo sanoo Verkkouutisille.

Orpon mukaan kongressilla on valtava merkitys.

– Suomi on ollut kokoomuksen myötä tässä valokeilassa, ja nyt vielä Alexander Stubbin kampanjoinnin myötä erityisessä valokeilassa. Nyt se viimeistään kaikille konkretisoituu, kun he tulevat tänne ja näkevät, miten meillä hommat pelaavat ja järjestelyt toimivat. Lisäksi kokouksen agendalla ovat Euroopan tulevaisuuden asiat, hän toteaa.

– Me lähdemme siitä, että EPP on suurin ryhmä myös seuraavien parlamenttivaalien jälkeen. Se mitä me täällä päätämme ja linjaamme Euroopan tulevaisuudesta, sillä on oikeasti merkitystä. Me kirjoitamme täällä seuraavaa Euroopan parlamenttikauden ja komission ohjelmaa ja sitä kautta tulevaisuutta. Siksi tällä on niin suuri merkitys. Pohjustamme henkilövalintoja Spitzenkandidatilla, kärkiehdokkaalla.

Ylpeä kokoomusjohtaja sanoo, että kyseessä on ”todella iso juttu Euroopalle ja sitä kautta Suomelle. Se että tämä on täällä, antaa meille suuren mahdollisuuden kertoa Suomesta”.

– Meillä on täällä EPP-perhe koolla. Odotan että käymme hyvää ja värikästä keskustelua, koko Eurooppa, erilaiset kulttuuritaustat ja erilaiset ihmiset, joita EPP yhdistää. Kuulemme varmasti hyviä puheenvuoroja ja on paljon kahdenkeskisiä tapaamisia, myös tulevaisuuden kärkien kanssa, Petteri Orpo kuvailee.

Orpo sanoo toivovansa, että kongressi avaa suomalaistenkin nähtäville eurooppalaista päätöksentekoa ja tuo Eurooppaa lähemmäs.

Petteri Orpo itse pitää kongressissa kaksi puheenvuoroa. Hänen tapaamislistallaan ovat kokoomuksen tiedotteen mukaan muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel, Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz, EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja EU:n Brexit-pääneuvottelija Michel Barnier sekä Kroatian pääministeri Andrej Plenković, Ruotsin moderaattien puheenjohtaja Ulf Kristersson, Viron Isamaa-puolueen puheenjohtaja Helir-Valdor Seeder ja Ranskan Les Républicains-puolueen puheenjohtaja Laurent Wauquiez.