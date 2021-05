Tällaista on olla poliisi USA:ssa George Floydin kuoleman jälkeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tiistaina tulee kuluneeksi vuosi Minneapolisin poliisisurmasta.

Amerikkalaisten luottamus poliisiin on horjunut huomattavasti viimeisen vuoden aikana, uutisoi BBC. Tiistaina 25. toukokuuta tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun musta amerikkalaismies George Floyd sai surmansa pidätystilanteessa Minneapolisissa. Tapaus herätti laajaa keskustelua rakenteellisesta rasismista ja poliisin harjoittamasta väkivallasta.

– Jos yksi poliisi tekee jotain tällaista, meidät kaikki tuomitaan. Itse en uskonut silmiäni nähdessäni videon George Floydin kuolemasta. Tilanteessa ei todellakaan ollut tarpeen käyttää niin paljoa voimaa, sanoi BBC:n haastattelema poliisikonstaapeli Brittany Richardson Missourin Fergusonista.

Richardsonin mukaan poliisina oleminen ei ole helppoa, eikä edes vaaratonta nykypäivän Amerikassa.

– Olen huolissani joka päivä, että joku vihainen kansalainen hyökkää kimppuun veitsen tai aseen kanssa. Rukoilen joka päivä, että saan palata kotiin lasteni luokse työpäivän jälkeen.

Poliisipäällikkö Jason Armstrongin muistuttaa, etteivät uutisiin päätyneet poliisien aiheuttamat surmat täysin edusta sitä, mitä on olla poliisi. Hänen mukaansa kansan luottamuksen saaminen takaisin viime vuoden tapahtuminen jälkeen tulee varmasti viemään aikaa, mutta usko paremmasta on olemassa.

– Meidän on mahdotonta luvata, ettei poliisiväkivaltaa enää jatkossa esiinny, mutta takaan, että teemme parhaamme mukaan yhteistyötä kansalaisten kanssa, ja että poliisi kantaa vastuun tekemisistään.

Tapauksen myötä on myös herännyt kysymys poliisin työntekijöiden lojaaliudesta kollegojaan kohtaan. Armstrong painottaa, että jokaisella poliisilla on velvollisuus olla täysin rehellinen kollegoidensa toiminnasta, ja että vääränlaisen käytöksen peitteleminen tai raportoimatta jättäminen on rangaistavaa.

– Ymmärrämme ihmisten huolen. Poliisi haluaa näyttää, ettei George Floydin tappanut Derek Chauvin edusta kaikkia ammatin edustajia.