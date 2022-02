Tällaista on Kiinan olympiakaranteenissa: Karmivat olot, surkeaa ruokaa

Kymmenet urheilijat ovat arvostelleet Kiinan äärimmäisen tiukkoja koronatoimia ja olympialaisten ”kuplaan” liittyviä karanteeneja.

Viranomaiset ovat siirtäneet osan henkilöistä hotelleista karanteeniin aamuyöllä. Urheilijat ovat valittaneet heikkolaatuisesta ruoasta ja pienistä huoneista, joissa on mahdotonta verrytellä.

Koronaan sairastunut 24-vuotias venäläinen ampumahiihtäjä Valeria Vasnetsova valitti USA Todayn mukaan saaneensa saman kehnon ruoka-annoksen kolme kertaa päivässä viisi vuorokautta putkeen.

Saksan joukkuejohtaja Dirk Schimmelpfennig sanoi pitävänsä olosuhteita kelvottomina ja epähygieenisinä. Urheilijat eivät ole aina päässeet PCR-virustestiin, jota edellytetään eristyksestä poistumiseen. Puolalainen pikaluistelija Natalia Maliszewska siirrettiin useita kertoja takaisin karanteeniin, sillä hänen virustestinsä tulokset olivat ristiriitaisia.

Pekingin olympialaisten koronakuplasta on siirretty 387 henkilöä eristyksiin. Mukana on myös delegaatioiden muuta henkilökuntaa ja median edustajia.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalosen sunnuntaina esittämä arvostelu on huomioitu muun muassa Britannian mediassa. Jalonen sanoi Kiinan viranomaisten polkeneen ihmisoikeuksia Marko Anttilan eristyksen yhteydessä. Olympiajoukkueen ylilääkärin mukaan pelaajaa oli pidetty eristyshotellissa ilman lääketieteellisiä perusteita.

Russian athlete Valeria Vasnetsova posted this photo on Instagram.

She says that the same meal has been served at the Winter Olympics in Beijing for "breakfast, lunch, and dinner for five days already." pic.twitter.com/AspgWEqutb

— Joe Pompliano (@JoePompliano) February 7, 2022