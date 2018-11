Tällaista on autoihin kohdistuva ilkivalta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Autoille tehty ilkivalta jakautuu eri automerkkien ja kaupunkien välille epätasaisesti.

Eri automerkkien todennäköisyys päätyä ilkivallan kohteeksi vaihtelee, Ifin vahinkotilastoista selviää. Erityisen paljon ilkivaltaa tehdään BMW:ille, Audeille ja Mercedes-Benzeille. Keskimääräistä enemmän ilkivaltaa tehdään myös Hondille, Seateille, Volvoille ja Mitsubisheille.

Ilkivallalta säästyvät useimmin Renaultit, Fiatit, Saabit, Toyotat ja Fordit.

If avasi yleisölle autojen ilkivaltatilastot vuosilta 2012–2017. Ifin verkkosivuilla pääsee katsomaan, millainen oman auton riski on joutua ilkivallan kohteeksi. Lisäksi ilkivaltatapaukset on jaoteltu auton iän sekä kuljettajan asuinpaikan mukaan.

Autolle tehty ilkivalta tarkoittaa toisen auton tahallista vahingoittamista muulla kuin omalla ajoneuvolla. Tavallisesti kyse on kadun varteen pysäköidyn auton potkimisesta, maalipinnan naarmuttamisesta tai peilien vääntelystä.

– Autojen turmeluhimo iskee tyypillisesti kostean baari-illan jälkeen perjantai- tai lauantaiyönä. Sama tekijä pahoinpitelee yleensä useampia autoja samalla kadunpätkällä, ajoneuvovakuutusten tuotepäällikkö Peter Roselius Ifistä kertoo.

Huono uutinen on, että erityisesti kantakaupungissa asuvat eivät voi täysin välttyä ilkivaltariskiltä. Pysäköintipaikan valinnalla voi kuitenkin olla merkitystä.

– Jos mahdollista, auto kannattaa parkkeerata hyvin valaistuun paikkaan etäämmälle baareista, Roselius vinkkaa.