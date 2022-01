Tällaista ei ole nähty koskaan ennen – varoitus Venäjän liikkeistä

Venäjä on koonnut Ukrainan ympärille poikkeukselliset määrät joukkoja. Asiantuntijan mukaan asetelma näyttää nyt valmistautumiselta sodan aloittamiseen.

– Venäjän asevoimat ei ole suorittanut tällaista harjoitusta koskaan modernin historiansa aikana. Jokaisen asehaaran operaatiot liittyvät nyt Ukrainaan, Venäjän asevoimien toimintaan erikoistunut asiantuntija Konrad Muzyka toteaa.

Muzyka arvioi Venäjän joukkojen viime aikojen liikkeitä Twitterissä. Hän on julkaissut muun muassa alla näkyvän kartan, johon on koottu Ukrainan ympärille Venäjälle ja Valko-Venäjälle koottuja venäläisjoukkoja niiden suuntaa antavien sijoituspaikkojen mukaan.

– En tiedä syttyykö sota, mutta jos Venäjä valmistautuu sellaiseen, tätä se olisi, asiantuntija varoittaa.

Hänen mukaansa Venäjän Ukrainan lähelle kasaamia joukkoja voidaan pitää huomattavina niin kooltaan kuin kyvyiltään sekä niiden kattaman alueen vuoksi.

Valkoinen talo on mediatietojen mukaan varoittanut Ukrainaa, että Venäjän hyökkäys saattaa alkaa helmikuussa.

Axiosin mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti torstaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä, että Venäjän uhka on välitön ja viittasi tietoihin, joiden mukaan Venäjä voisi iskeä, kun maa jäätyy. Ukrainan johdon on taas kerrottu suhtautuvan yhä hyökkäyksen uhkaan Yhdysvaltoja maltillisemmin.

