Tällaista ei ole koettu koskaan – TS: Telakoilla yli sata laivatilausta jonossa

Risteilyalan kasvu vauhdittaa telakkateollisuutta.

Telakkateollisuudessa on päällä tilanne, jollaista ei ole nähty koskaan ennen alan historiassa. Aiesopimukset mukaan lukien maailman telakoiden tilauskannassa on yhteensä noin 110 risteilyalusta.

Royal Caribbean -risteilyvarustamon varatoimitusjohtaja Harri Kulovaara on ollut alalla 40 vuotta. Hän vahvistaa Lännen Medialle , että tilanne on poikkeuksellinen. Juttu on julkaistu tässä Turun Sanomissa.

Tämä näkyy Meyer Turun telakallakin. Siellä valmistuu pian viides Turussa tehty Tui Cruisesin risteilijä. Seuraava saadaan vesille puolen vuoden päästä ja jonossa on vielä seitsemäskin alus. Tällaisia sarjoja on nähty viimeksi Neuvostoliiton kaupan aikoina.

Telakkateollisuuden kasvun taustalla on risteilyalan menestys. Kauppoja myös tehdään pidemmälle ajalle kuin ennen. Kolmen vuoden toimitusajat ovat muuttuneet nykyisiin viiden ja jopa seitsemän vuoden toimituksiin.

Pitkä tilauskanta mahdollistaa investointeja telakoille ja niiden alihankkijoille tehdä. Esimerkiksi Turussa on käynnissä lähes parinsadan miljoonan euron investoinnit. Näyttävin on yli 35 miljoonaa euroa maksava uusi iso, Goliath-nosturi.