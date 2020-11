Sputnik markkinoi: Olemme muita edullisempi rokote

Venäläisen Sputnik V -rokotteen rahoittaja RDIF-rahasto kertoo Twitterissä rokotteensa olevan hinnoittelultaan kilpailukykyinen. RDIR korostaa, että rokotteita tarvitaan kaikilta valmistajilta kaksi jokaista henkilöä kohden.

Tämä tarkoittaa venäläisten mielestä, että hinta henkilöä kohden olisi Pfizerin rokotteen osalta noin 32,90 euroa ja Modernan osalta noin 42,20-62,40 euroa.

Venäläisrokotteen tarkempaa hintaa ei paljasteta – mutta sen sanotaan tulevan olemaan paljon alempi.

Translating pharma lingo: the announced price of Pfizer of $19.50 and Moderna of $25-$37 per dose actually means their price of $39 and $50-$74 per person. Two doses are required per person for the Pfizer, Sputnik V and Moderna vaccines. The price of Sputnik V will be much lower. https://t.co/nr1C7RBdZB

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 22, 2020