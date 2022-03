Tällaisia palkkioita tshetsheeneille luvataan – 30000 dollaria tankin tuhoamisesta

Tshetshenian Venäjä-mielinen johtaja Ramzan Kadyrov tukee Ukrainan sodassa Venäjän puolella taistelevia tshetsheenijoukkoja ja Itä-Ukrainan separatistihallintoja taloudellisesti ja materiaalisesti.

Tshetshenian tasavalta kuuluu Venäjän federaatioon.

– Kadyrov käyttää lahjuskassaa, joka koostuu kavalletuista liittovaltion tuista ja tasavallan kansalaisilta väkisin kerätyistä veroista ja maksuista, kertoo Pohjois-Kaukasian alueeseen erikoistunut analyytikko Harold Chambers Riddle-verkkomedian kolumnissaan.

Hänen mukaansa Kadyrov on tarjonnut lahjusrahastostaan tshetsheenitaistelijoille useita suuria palkkioita vastustajan sotilaiden tappamisesta ja kaluston tuhoamisesta.

Ukrainalaisten sotilaiden ja ”nationalistisiin pataljooniin” kuuluvien taistelijoiden tappamisesta palkitaan 5 000 dollarilla. Tämä koskee Azov-, Aidar-, Sheikh Mansur- ja Dzhokhar Dudayev -pataljoonia.

Rynnäkköpanssarivaunun tuhoamisesta saa 20 000 dollaria. Palkkio taistelupanssarivaunun tuhoamisesta on 30 000 dollaria. Azov- ja Dzhokhar Dudayev -pataljoonien komentajien tappamisesta saa 500 000 dollarin palkkion.

– Kadyrovilla on erimielisyyksiä ja riitoja Azov-pataljoonan kanssa. Dzhokhar Dudayev -pataljoonan komentajaa Adam Osmayevia vastaan on tehty lukuisia salamurhayrityksiä viime vuosina, Chambers kertoo.

