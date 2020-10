Tällaisia ovat Tukholmassa pelkoa aiheuttavat jengit

Poliisin materiaaliin pohjaava katsaus antaa kuvan 30:stä Ruotsin pääkaupunkiseudun rikollisryhmästä.

Aftonbladet uutisoi Tukholmassa ja sen ympäristössä toimivien rikollisjengien toiminnasta ja siihen osallistuvista henkilöistä. Katsauksessa, joka perustuu poliisin tiedustelumateriaaliin, on mukana 30 Tukholman jengimaailmassa toimivaa rikollisjärjestöä.

Katsauksessa nimetään 676 jengiläistä, joista 674 on miehiä ja kaksi naisia. Joukossa on johtajia ja heidän alaisiaan, myös niin sanottuja juoksupoikia. Mukana jengeissä on 36 alaikäistä, joista nuorin on 13-vuotias.

Yhdeksällä kymmenestä on aiempi rikostuomio. Kahdeksalla heistä on ollut vuotuinen tulo yli puoli miljoonaa kruunua eli vajaat 50 000 euroa viimeisen kolmen vuoden aikana. Poliisin materiaalista käy ilmi myös, että jengirikolliset toimittavat Ruotsin verovirastolle vääriä verotietoja. Sadat jengiläiset ovat nostaneet sosiaalietuuksia Ruotsin valtiolta.

Osa katsauksessa mainituista rikollisista on tutkittuna aikana joutunut vankilaan.

Jengeillä on Tukholmassa ja sen ympärillä kasvanut valta-asema ja Aftonbladetin mukaan ”suuri väkivallan pääoma”. Heillä on pääsy ampuma-aseisiin, ja niiden jäseniä on tuomittu ja epäilty vakavista väkivaltarikoksista.

Osa rikollisryhmistä on ollut olemassa vuosikymmeniä, osa on muodostettu myöhemmin.

Esitellyissä jengeissä on jäseniä noin 10−40. Iso osa on 80- ja 90-luvuilla syntyneitä, mutta mukana on myös selvästi nuorempia ja vanhempia.

Monet jengiläisistä ovat mukana liike-elämässä. Heistä 60 voidaan liittää konkursseihin, joissa yritykset on tyhjennetty rahasta ennen konkurssia ja yrityksille on jäänyt velkoja useita miljoonia. Yritykset ovat myös usein saaneet valtion tukea konkurssien yhteydessä.

Mukana katsauksen esittelemien jengien joukossa ovat myös Södertäljen verkosto sekä Husbyn ryhmä, josta Verkkouutiset on kertonut tässä ja tässä jutussaan.

Ammuskelujen määrä on tänä vuonna ollut Tukholmassa ennätyksellisen korkea. Tammikuun alusta syyskuun 17. päivään mennessä ammuskeluja oli ollut 97. Viime vuonna vastaavana aikana ammuskeluja oli ollut 71.

Ammuskelujen uhriksi on joutunut viime aikoina myös ulkopuolisia. Elokuun alussa nuori tyttö kuoli Botkyrkassa saatuaan osuman ohiajaneesta autosta ammutusta luodista.

Jengien välienselvittelyjen aiheuttama uhka onkin nostanut pelkoa ja turvattomuuden tunnetta Ruotsissa tämän vuoden aikana entistä enemmän.