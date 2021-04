Tällaisia ovat 2030-luvun ”presidentilliset” koneet – New Yorkista Lontooseen 1,5 tunnissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tulevaisuuden matkustajakoneet ovat jopa hypersoonisia.

Viime syksynä Yhdysvaltojen presidentin ja hallinnon lentopalvelu antoi kalifornialaiselle startupille Exosonicille tehtäväksi kehitellä maan ilmavoimien kanssa ensimmäistä presidentin Air Force One-yliäänikonetta. Exosonicin kaavailema yliäänipamausta aiheuttamaton 1,8 Machin yliäänikone teki vaikutuksen armeijan edustajiin.

CNN on saanut tutustua Yhdysvaltain presidentin arvovieraiden kuljetukseen kaavaillun koneen sisätiloihin. Kone on 31-paikkainen versio joka on 70-paikkaisesta koneesta, josta kaavaillaan Yhdysvaltain varapresidentin Air Force Two-konetta.

Koneen sviittien ja työtilojen sisusta on luksusnahkaa, tammea, kvartsia, mutta ero muihin yksityiskoneisiin on matka-aika. Uuden koneen on 1,8 Machin nopeus eli 2 222 kilometriä tunnissa tarkoittaisi, että se olisi kaksi kertaa nopeampi kuin nyt liikennöivät pitkän matkan lentokoneet.

Exosonic arvelee yliäänikoneen olevan lentoliikenteessä 2030-luvulla. Se ei ole kuitenkaan ainoa Yhdysvaltain ilmavoimille yliäänikoneita suunnitteleva yhtiö. Atlantalainen Hermeus Corporation suunnittelee 20-paikkaista hypersoonista lentokonetta, joka veisi matkustajat New Yorkista Lontooseen vain puolessatoista tunnissa.

Hypersooninen on kone, joka lentää yli 5 Machin eli 6125 kilometrin tuntinopeudella. Hermeus testasi onnistuneesti viime vuoden helmikuussa 5 Machin moottorin prototyyppiä.

Ohessa Nasan esittelyvideo yliäänikonesuunnitelmista.