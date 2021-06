Lääkkeet eivät tehoa – nämä ovat Delta Plus-muunnoksen oireet

Deltan uusi variantti leviää 60 prosenttia edeltäjäänsä nopeammin.

Delta Plus -muunnos on kehittynyt intialaisesta deltamuunnoksesta. Itse deltamuunnos on jo levinnyt 85 maahan, mutta Delta Plus on vielä leviämisalttiimpi, kertoo intialainen The Hindustan Times (HT).

Delta Plus-muunnosta on löytynyt 49 eri näytteestä Intian 12 osavaltiossa, joista muunnosta on eniten Maharashtrassa. Ensimmäiset tapaukset ovat löytyneet myös Venäjältä, mistä Verkkouutiset kertoo tässä. Maailman terveysjärjestö WHO:n Venäjän-edustaja Melita Vujnović sanoo, että Delta Plus-muunnosta vastaan pitää taistella rokotuksin ja varotoimin, kuten käyttämällä maskeja.

Delta Plus eli Delta plus K417N, jota on myös kutsuttu nepalilaismuunnokseksi, leviää 60 prosenttia helpommin kuin deltamuunnos, joka sekin on helpommin tarttuva kuin varsinainen alkuperäinen koronavirus. Muunnos kiinnittyy aiempaa helpommin keuhkojen soluihin ja voi olla vastustuskykyinen koronan hoidossa käytetyille lääkkeille.

Intian hallituksen lääketieteelisen tutkimuslaitoksen ICMR:n entinen pääepidemiologi, tohtori Raman R Gangakhedkar sanoo, että Intiassa koronaepidemiasta vastaavassa deltamuunnoksessa on tapahtunut kaksi mutaatiota L452R ja P871R. Gangakhedkarin mukaan kyse on kriittisimmistä koronaviruksen mutaatioista.

– Juuri nämä mutaatiot voimistavat leviämistehokkuutta niin, että virusmuunnos pystyy leviämään nopeasti henkilöstä toiseen tai tunkeutumaan tiukemmin soluihin kuin muut aiemmat viruskannat, sanoo Gangakhedkari.

Intian johtavat virustieteilijät sanovat, että Delta Plusin oireet ovat samat kuin deltan ja sen kumppanin betan, joka tunnetaan myös eteläafrikkalaisena muunnoksena.

Tyypillisiä oireita ovat yskä, ripuli, kuume, päänsärky, ihottuma, sormien ja varpaiden värimuutokset sekä hengitysvaikeudet. Delta Plus -muunnoksen oireisiin kuuuluvat myös vatsakipu, pahoinvointi ja ruokahaluttomuus.