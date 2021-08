Tällaiset ohjeet Suomen rajavartijoilla on Liettuassa – liettualaisilla täysin eri linja

Sisäministeriön kansliapäällikön mukaan perusoikeuksia on kunnioitettava täysimääräisesti.

Suomalaiset ja muut EU:n Frontex-rajaviraston operaatiossa avustavat rajavartijat toimivat Liettuan Valko-Venäjän vastaisella rajalla eri linjan mukaan kuin liettualaiset itse.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä vahvistaa sähköpostitse Verkkouutisille, että käytännössä kyse on ristiriitaisesta tilanteesta, jossa liettualaiset rajavartijat on määrätty käännyttämään maastorajoilta yli pyrkivät, kun taas Frontex-operaation ulkomaalaisia on ohjeistettu olemaan nimenomaisesti toimimatta näin missään olosuhteissa. Lisäksi Frontexin rajavartijoiden on raportoitava, jos he havaitsevat liettualaisten käännyttävän väkeä pois rajalta.

Valko-Venäjältä on tullut Liettuaan tänä vuonna tuhansia siirtolaisia. Muun muassa Irakista ja eri Afrikan maista tulevien siirtolaisten virtaa pidetään Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallinnon organisoimana hybridioperaationa.

Liettuan sisäministeriö teki maan hallituksen linjauksen perusteella elokuun alussa päätöksen, jonka nojalla tulijoita ja turvapaikkahakemuksia otetaan jatkossa vastaan vain virallisilla rajanylityspaikoilla ja Liettuan ulkomaan edustustoissa. Samalla Liettuan rajaviranomaiset määrättiin käännyttämään maastorajoilta maahan pyrkivät suoraan takaisin Valko-Venäjälle.

Liettuan kiristynyt linja on johtanut siirtolaisvirran suuntautumiseen yhä enemmän Puolaan ja Latviaan. Latviassa hallitus on julistanut rajalle hätätilan tilanteen takia.

Kirsi Pimiän mukaan Suomen rajavartiolaitoksen esikunta antoi Liettuan sisäministeriön päätöksen jälkeen selkeät toimintaohjeet kaikille operaatioon osallistuville suomalaisille partiolle.

– Ohjeen mukaan tehtäviään hoitaessaan ja valtuuksiaan käyttäessään suomalaisten rajavartijaryhmien jäsenten on kunnioitettava täysimääräisesti perusoikeuksia, joihin kuuluu pääsy turvapaikkamenettelyjen piiriin, sekä ihmisarvoa ja kiinnitettävä erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, Kirsi Pimiä sanoo.

– Rajavartiolaitoksen lähettämät partiot jatkavat näin ollen toimintaansa operaatiossa niin kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja Frontexin nopean rajainterventio -operaation operaatiosuunnitelman mukaisesti eli kieltäytyvät kaikissa olosuhteissa suorittamasta laittomien maahantulijoiden palauttamista maastorajalla takaisin Valko-Venäjän puolelle rajaa, hän jatkaa.

Mikäli partiot havaitsevat laittomaksi käännytykseksi eli ”push back – tapahtumaksi” arvioimansa tilanteen, laativat partiot Pimiän mukaan asiasta välittömästi Frontexin operaatioraportoinnin mukaisen raportin sekä raportoivat asiasta myös rajavartiolaitoksen esikuntaan.

