Tällainen Taleban on ollut – naisia orjiksi, kivityksiä, sharia-laki

Kirjoittajan mukaan on vaikea kuvitella äärijärjestön muuttuneen 20 vuoden takaisesta.

Äärijärjestö Taleban on vallannut Afganistanin pääkaupungin Kabulin. Presidentti Ashraf Ghani on paennut maasta.

On vaikeaa kuvitella, että Taleban olisi muuttunut siitä, kun he olivat viimeksi vallassa Afganistanissa 20 vuotta sitten. Äärijärjestön toimintatapoihin kuuluu sharia-lain käyttöönotto ja sen ankara tulkitseminen.

Naapurimaa Iranissa, joka on myös teokratia, kivitettiin nainen kuoliaaksi tuomioistuimen päätöksellä viimeksi noin kymmenen vuotta sitten. Iranissa vuoden 1979 islamilaisen vallankumouksen jälkeen noin 150 ihmistä on tuomittu kivitettäväksi kuoliaaksi. Talebanin hallinnon alaisuudessa kivitys on ollut perinteisesti rutiininomainen teloituskeino suurten väkijoukkojen edessä.

Heinäkuussa Taleban otti Badakhshan ja Takharin provinssit haltuunsa Afganistanin koillisosassa. Talebanit olivat pyytäneet heimopäälliköiltä listan yli 15-vuotiaista tytöistä jaa alle 45-vuotiaista leskeksi jääneistä naisista. Talebanin alaisuudessa naisilla ei ole ollut oikeutta koulutukseen eivätkä he saa liikkua julkisilla paikoilla ilman miehen läsnäoloa. Lisäksi naisia käytetään seksiorjina.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui maanantaina puimaan Afganistanin tilannetta. Yhdestä asiasta maat olivat yksimielisiä: se on huoli naisten ja tyttöjen asemasta Afganistanissa. YK:n turvallisuusneuvostossa kokoontuneilla mailla oli toiveena, että Taleban antaisi halukkaille kansalaisille oikeuden poistua maasta turvallisesti.

Kirjailijat ja muusikot ovat suuressa vaarassa. Taleban tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä tekemään kulttuurivallankumouksen, jossa keskiössä on sharia-laki. Afganistanilla on paljon kansallisia resursseja, kuten jalokiviä ja kuparia, joita Taleban tulee hyödyntämään omiin tarkoituksiinsa.

Kiinalla on tarkat suunnitelmat Silkkitie-projektilleen Afganistanissa. Kiina suunnittelee infrastruktuurihankkeita Talebanin kanssa. Kiinaa myös kiinnostaa kaivostoiminta, jolle Taleban on jo näyttänyt vihreää̈ valoa. Tämä̈ kaikki edellyttää̈ kuitenkin stabiilia Afganistania, muussa tapauksessa Kiina ei tule investoimaan maahan.

Länsivallat Yhdysvaltain johdolla evakuoivat suurlähetystöjen työntekijöitä ja afgaaneja, jotka tekivät heidän kanssaan yhteistyötä. Kuitenkin Kiina ja Venäjä aikovat pysyä Afganistanissa ja neuvotella suoraan Talebanin kanssa. Venäjä on vain osittain evakuoinut diplomaatit ja heidän suurlähettiläänsä on tällä viikolla tapaamassa Talebanin johdon. Kiina valmistautuu tunnustamaan Talebanin hallinnon.

Kabulin vallattuaan vuonna 1996 Taleban tuki avoimesti al-Qaidaa ja sen johtajaa Osama bin Ladenia. Taleban tulee todennäköisesti tarjoamaan al-Qaidan johtajalle Ayman al-Zawahirille turvapaikkaa, mutta tällä kertaa hienovaraisemmin.

Äärijärjestöllä on myös mahdollinen aseellinen yhteenotto edessä. Syyriassa ja Irakissa islamilaisen kalifaatin muodostanut ISIS halusi vuonna 2015 laajentaa kalifaattia Afganistaniin. Kesäkuussa 2015 yhteenotto alkoi Talibanin ja ISIS-järjestön välillä. Council for Foreign Relations arvioi, että ISIS-järjestöllä on Afganistanissa noin 2 200 sotilasta.

On kuitenkin epätodennäköistä, että ISIS kukistaisi Talibanin. Aikaisemmin vuotoa on tapahtunut Talebanista ISIS-järjestöön, koska Taleban-taistelijat eivät uskoneet, että saisivat vallan Afganistanissa. Tulevaisuudessa alueellisilla suurvalloilla on suuri rooli Afganistanissa, unohtamatta kuitenkaan Kiinan ja Venäjän roolia.

BIJAN REZAI JAHRAMI