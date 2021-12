Tällainen on joulukuun sää – luvassa raju käänne

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Paukkupakkasista voi ensi viikon jälkeen vain haaveilla.

Joulukuu alkaa kireissä paukkupakkasissa, mutta ennuste muuttuu radikaalisti jo ensi viikon loppupuolella, ilmenee sääpalvelu Forecan tuoreesta ennusteesta.

– On mahdollista, että viikonlopuksi sää lauhtuu niin paljon, että etelässä saattaa tulla jopa vesisateita, Forecan meteorologi Joanna Rinne paljastaa sääpalvelun blogissa.

Sää jatkuu Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n ennusteen mukaan lauhana myös 13. joulukuuta alkavalla viikolla. Kuukausiennusteessa Suomen kohdalla on lämpimiä värisävyjä merkkinä keskimääräistä korkeammista lämpötiloista.

– Tilanne muuttuu radikaalisti edeltävään viikkoon verrattuna – joulukuun 13. päivä alkavan viikon keskilämpötila on kuukausiennusteen mukaan koko Suomessa ajankohdan keskiarvoa lämpimämpi. Suurin poikkeama keskiarvoon on Lapissa, Joanna Rinne kertoo.

Kuukausiennuste antaa viitteitä myös normaalia sateisemmasta säästä. Meteorologin mukaan on mahdollista, että osassa Suomea sade saattaa ajoittain tulla myös vetenä.

Toistaiseksi on vielä epävarmaa, missä osissa Suomea saadaan nauttia valkoisesta Suomesta. Kuukausiennustesssa 20. joulukuuta alkava viikko näyttää lämpöarvoiltaan keskiarvoiselta, Lapissa hiukan keskivertoa lämpimämmältä.

Pitkän ajan säätilastojen mukaan jouluaattona keskimääräinen vuorokauden ylin lämpötila on maan etelä- ja lounaisosassa sekä länsirannikolla laajalti 0–2 plusastetta, lounaissaaristossa vähän korkeampi. Maan keskiosassa on enimmäkseen 0–4 pakkasastetta ja maan pohjoisosassa 2–6 pakkasastetta. Yöllä on joulun tienoilla keskimäärin pakkasta koko Manner-Suomessa.

27. joulukuuta alkava viikko lupaa Suomeen jälleen kylmempää säätä. Sää on kuitenkin jo varsin heikosti ennustuvaa neljän viikon päähän.

– Vuodenvaihteen viikolla kuukausiennusteen kartoilla näkyy heikkoja viitteitä siitä, että vuodenaikaan nähden kylmä sää saattaisi palata Eurooppaan, mahdollisesti myös Suomeen, Joanna Rinne sanoo.

– Sateita ennustetaan Suomeen pikemmin hieman ajankohdan keskiarvoa vähemmän kuin runsaasti, hän sanoo.