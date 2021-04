Tällainen on HSY-johtajan irtisanomissopimus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epäluottamuksen vuoksi eroamaan joutunut Raimo Inkinen saa 12 kuukauden palkan autoetuineen.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) toimitusjohtaja Raimo Inkinen (vihr.) irtisanoutuu tehtävästään eilen maanantaina allekirjoitetun irtisanomissopimuksen mukaisesti.

Syynä irtisanoutumiselle on se, että HSY:n hallitus on todennut Inkisen menettäneen luottamuksen kuukausi sitten, 19. maaliskuuta pidetyssä kokouksessa. Aluksi Inkinen ei suostunut irtisanoutumaan, minkä vuoksi HSY:n hallitus ehti jo kutsua ylimääräisen yhtymäkokouksen valmistelemaan Inkisen irtisanomista.

Neuvottelujen jälkeen HSY:n hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola (kok.) ja Inkinen pääsivät kuitenkin eilen sopimukseen niin sanotusta vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta. HSY:n yhtymäkokous oli kutsuttu koolle tämän viikon perjantaiksi.

Verkkouutisten saaman irtisanomissopimuksen mukaan Inkisen virkasuhde päättyy 30. syyskuuta 2021, mutta 30. huhtikuuta lähtien toimitusjohtajalla ei ole työvelvollisuutta eikä hän hoida virkatehtäviään 1.5.-30.9. välisenä aikana.

Tämä viiden kuukauden palkka sisältyy Inkisen 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Mercedes Benz käytössä syyskuun loppuun asti

Toimitusjohtaja luopuu viranhoitoon liittyvästä luottokortistaan 30. huhtikuuta mennessä, mutta auto- ja puhelinetu jatkuvat 30. syyskuuta asti.

Inkisellä on käytössään Mercedes Benz E 300 -hybridiauto, jonka vapaa autoetu on 1 230 euroa. Joulukuussa 2019 hankitun auton verollinen hinta on 63 000 euroa. Tiedot käyvät ilmi auton hankintapäätöksestä.

Inkiselle maksetaan hän johtajasopimuksensa mukaisesti 12 kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus. Irtisanomissopimuksen mukaisesti hän saa viiden kuukauden irtisanomisajalta palkan ja sen jälkeen seitsemän kuukauden ajalta palkkaa vastaavan erokorvauksen.

Irtisanomissopimuksessa todetaan, että toimitusjohtajan palkkaan kuuluu autoetu ja muut luontoisedut. HSY:n henkilöstöjohtaja Pia Mäkeläinen kertoo Verkkouutisille, että Inkisen kuukausipalkka on tällä hetkellä 12 900 euroa, joka muodostuu rahapalkasta ja autoedusta. Näin ollen Inkisen 12 kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus olisi 154 800 euroa.

Lisäksi Inkiselle maksetaan lomakorvauksena hänen pitämättömät vuosilomansa sekä lomaraha virkasuhteen päättymispäivänä. Inkisellä on 60 pitämätöntä lomapäivää virkasuhteen päättyessä 30. syyskuuta.

Inkinen sitoutuu myös eroamaan jäsenyyksistään kaikissa HSY:n tytär- ja osakkuusyhtiöissä huhtikuun loppuun mennessä.

Verkkouutisten HSY:stä saamien tietojen mukaan Inkisen kertyneillä Finnair Plus -pisteillä on korotettu matkustusluokkaa Eurooppaan suuntautuneella työmatkalla.

Pisteitä ei ole käytetty hänen henkilökohtaisiin matkoihinsa.