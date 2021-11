Tällainen on ensimmäinen uuden häivetekniikan sukellusvene

Britannian laivasto on parhaillaan rakentamassa kahta uutta Dreadnought-luokan ydinsukellusvenettä, joiden on määrä ottaa vastuu maan ydinasepelotteen ylläpidosta 2030-luvulla.

Uudessa alusluokassa on merkittäviä eroja edeltäjäänsä eli Vanguard-luokkaan verrattuna. Trident D5 -ydinohjuksilla varustetuista sukellusveneistä on tarkoitus tehdä aiempaakin hiljaisempia.

Veden alla häiveominaisuudet liittyvät erityisesti äänenvaimennukseen, sillä sukellusveneitä havaitaan ensisijaisesti niiden aiheuttaman akustisen jäljen perusteella. Kohteita voi myös etsiä aktiivisella kaikuluotaimella tai esimerkiksi lentokoneisiin sijoitettavilla magneettisilla tunnistimilla.

Naval News -sivuston mukaan uusien sukellusveneiden ulkokuori tulee olemaan paljon kevyempi kuin venäläisten sukellusveneiden kaksirunkoisissa rakenteissa. Ulkokerros on suunniteltu heijastamaan aktiivisen kaikuluotaimen signaaleja, minkä lisäksi se on päällystetty ääntä vaimentavilla levyillä.

Britannian laivaston alusten käyttämiä moottoreita pidetään jo nyt hyvin hiljaisina. Dreadnought-luokassa käytössä ovat uudenlaiset turbosähkömoottorit, jotka hyödyntävät Rolls-Royce PWR3 -ydinreaktoreiden tuottamaa energiaa. Erillisen sähkömoottorin sanotaan olevan hiljaisempaa verrattuna aiempiin malleihin, joissa potkuri sai käyttövoimansa suoraan reaktorista.

Yhden uuden sukellusveneen hinnaksi on arvioitu noin yhdeksän miljardia euroa. Kahden rakenteilla olevan aluksen lisäksi neljä on suunnitteilla.

