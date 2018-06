Tällainen oli keskustan puoluesihteerin ”jäätävä” puhe

Murskaluvuin puoluesihteeriksi valittu Riikka Pirkkalainen on rinnastettu Seppo Kääriäiseen.

Keskustan puoluesihteeriksi valittiin yli tuhannen äänen erolla perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon erityisavustaja Riikka Pirkkalainen Sotkamossa.

Etukäteen tasaiseksi arvioidussa vaalissa Pirkkalainen sai 1 562 ääntä ja hänen vastaehdokkaansa Keski-Pohjanmaan keskustan toiminnanjohtaja Jirka Hakala 532 ääntä.

Puolueväki arvioi vaalin ratkenneen Pirkkalaisen innostavaan puheeseen ja erityisesti sen loppukaneettiin. Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä luonnehti puhetta ”jäätäväksi”.

Pirkkalaista on jo ehditty verrata keskustan viimeiseen ”kunnon” puoluesihteeriin Seppo Kääriäiseen. Kääriäinen ja Pirkkalainen ovat kummatkin Iisalmesta.

Puheessaan Pirkkalainen kertoi hauskan tarinan, joka liittyy keskustan vanhaksi isännäksi nykyisin kutsuttuun Kääriäiseen. Kääriäinen toimi keskustapuolueen puoluesihteerinä vuosina 1980–1990.

Verkkouutiset julkaisee Riikka Pirkkalaisen puheen kokonaisuudessaan:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä puoluekokousväki, aatesiskot ja -veljet,

”Ooppa Riikka vähä’ hilijempaa!”

Näin sanoi minulle äiti, kun olin lapsi ja leikin olohuoneen lattialla. Äiti ja isä halusivat katsoa jotain televisiosta. Käännyin katsomaan ohjelmaa, jossa puhui silloinen keskustan puoluesihteeri Kääriäinen. Se on minun ensimmäinen muistikuvani keskustasta. Siinä vanhempien lähellä tuli jotenkin tunne, että Keskusta on turvallinen ja tärkeä – aatteemme hiljentää kuuntelemaan.

Keskusta on ennen muuta maan hiljaisten ääni. Me emme ole etujärjestöjen, vaan tavallisten suomalaisten puolue. Eniten haluamme olla ääni heille, joiden oma ääni on vain kuiskaus hiljaisuudessa.

Mutta. Puolueessa hiljaisuutta pitää kuitenkin pelätä. Puoluesihteerin tehtävä on rohkaista käyttämään ääntä. Keskustelu pitää koota meihin ja alkaa meistä. Myös moniäänisyys on kaunista, kunhan lopulta sitten lauletaan samassa kuorossa.

Keskustan äänen on kuuluttava. Kyllä tässä porukassa on luonnetta olla jotakin mieltä. Rosoakin saa tulla. Pahinta nimittäin on, jos keskusta ei kiinnosta. Hiljainen teltta on turha teltta.

Menestyäkseen keskustan on oltava vakuuttava ja vaikuttava kaikkialla Suomessa. Tämä koskee ennen muuta järjestöämme. Puoluesihteerin on ymmärrettävä osallistumisen tapojen muuttuminen ja kestettävä kriittiset äänet.

Arvoisa puoluekokous,

Sanotaan, että puoluekokouksessa puheet ratkaisevat. Puoluesihteerillä pitää toki olla sujuva supliikki, mutta ennen kaikkea tehtävään valitaan tekijä. Tärkein tavoitteeni on kanssanne voittaa vaalit. Ne kaikki. Ja saada järjestötyö kukoistamaan vaalien välilläkin.

Puoluesihteeri on myös keskustan kentän tuntoaisti. Puoluesihteeri kuulee kovaan ääneen sanotut sanat ja hiljaisimmatkin äänet, kansanliikkeen sydänäänet.

Hyvä puoluekokous,

Ei se äitikään minua lapsena hiljentää halunnut vaan antaa tilaa toisten äänelle. Siksi keskustalainen politiikka on minulle kuuntelemista sekä vastuunkantoa, johtamista ja yhteisen linjan puolustamista.

Hiljaisuuden vastavoima on ääni. Sitä sinä tänään käytät. Tässä on tarjolla 183 senttiä vääntövoimaa, kokemusta ja sitkeyttä. Heti valmiina palvelukseen!