Tällainen koriste-esine voi pian tuoda vakavan rikossyytteen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Direktiivi voi Suomen Sotilaan mukaan johtaa tilanteeseen, jossa vanha lipas voi tuoda syytteen ampuma-aserikoksesta.

Ampuma-asedirektiivin kansallinen toimeenpano herättää yhä runsaasti kysymyksiä aseharrastajien ja aktiivisten reserviläisten parissa. Suomen Sotilas on kerännyt tästä löytyvään juttuun kysymyksiä ja vastauksia tulevista lakimuutoksista.

Muutosta luonnehditaan erikoiseksi lippaiden osalta. Toinen erityispiirre liittyy koriste-esineiksi muutettuihin aseisiin tai niiden osiin. Jutun mukaan ajatuksena on, että suurikokoiset lippaat aiotaan kerätä pois kansalaisilta.

– Asia on pohdinnassa, sisäministeriön johtava asiantuntija Johanna Puiro vastaa, kun häneltä kysytään, mitä muun muassa muistoesineinä säilytetyille suurille lippaille aiotaan tehdä.

Vanhojen deaktivoitujen koristeaseiden kohdalla tullaan Puiron mukaan soveltamaan niin sanottua grandfathering clausea. Se merkitsee, että vanhalla luvalla saa jatkaa kuten ennen.

Suomen Sotilaan mukaan tilanne muuttuu kuitenkin mielenkiintoiseksi.

– Dekoaseita on hyvin erilaisilla luvilla, joita on myönnetty eri aikoina. Näistä kaikissa ei ole edes mainittu omistajaa, ja lisäksi osa vanhoista dekoaseista on vain poistettu aserekisteristä, koska se ei deaktivoinnin myötä ole enää ase.

Vielä hankalampi tilanne on aseiden osista tehtyjen koriste-esineiden kohdalla. Esimerkiksi rumpulippaasta tehdyn kellon todellinen tausta ei välttämättä edes aukea asiaan vihkiytymättömälle henkilölle. Kuitenkin tällaisen koriste- tai käyttöesineen löytyminen henkilön hallusta voisi uuden lain nojalla johtaa syytteeseen ampuma-aserikoksesta tai vähintäänkin esitutkintaan. Esimerkiksi Emma-pikakiväärin lippaista on tehty runsaasti kelloja Suomessa.

Jo pelkästä esitutkinnasta voi artikkelin mukaan aiheutua vakavia ongelmia.

– Ampuma-aserikos on kuitenkin vakava rikos ja siitä tuomion saadessaan, tai edes syyteprosessiin joutuessaan (joka voi olla jopa vuosien koettelemus) kansalaiselta takavarikoidaan kaikki ampuma-aseet, lisäksi hänen turvallisuusluokituksensa kokee dramaattisen muutoksen.

Esimerkiksi turvallisuus- tai ilmailualalla työskentelevälle tämä voi merkitä töiden päättymistä jo ennen tuomiota. Lisäksi ampuma-aserikostuomio voi vaikeuttaa henkilön työskentelyä ulkomailla.