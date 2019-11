Tällä tiedotteella Posti kertoi liikkeen luovutuksesta 29.8.2019

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Postikohun ydintiedotteessa kerrottiin siirtymisestä ’Teollisuusliiton sopimuksen piiriin’.

Posti tiedotti 29. elokuuta otsikolla Posti järjestää toimintojaan pakettilajittelussa – uudistuksella vastataan muuttuviin asiakastarpeisiin. Tiedote löytyy tästä.

Tiedotteessa kerrotaan, että ”Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän lajitteluhenkilöstö Teollisuusliiton sopimuksen piiriin 1.11.2019”.

– Postin tavoitteena on joustavat ja kilpailijoiden kanssa samantasoiset työehdot Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän lajittelutoiminnnoissa, joiden henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Posti Palvelut Oy:hyn. Yhtiössä noudatetaan Teollisuusliiton Jakelua koskevaa työehtosopimusta. Muutos koskee yhteensä noin 700 henkilöä, jotka siirtyvät uuden työehtosopimuksen piiriin 1.11.2019, tiedotteessa todetaan.

Tiedotteella on merkitystä kohussa Postin lakosta ja tukilakoista. Sen yhteydessä on kiinnitetty huomiota siihen, milloin SDP:n ministerit tiesivät ja mitä he ovat väittäneet.

– Hyvä pääministeri (Antti) Rinne ja omistajaohjausministeri (Sirpa) Paatero, milloin saitte tietää Postin työntekijöiden liikkeenluovutuksesta Posti Palvelut -tytäryhtiöön? Mitä Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola on teille ennen toteutunutta liikkeenluovutusta kertonut?, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kysyi maanantaina.

– Annoitteko tukenne Postin johdon suunnitelmille liikkeenluovutuksesta?, Orpo kysyy.

Ministeri Sirpa Paatero sanoi eduskunnan kyselytunnilla 21.11.2019, että päätöksestä ja siirron ajankohdasta informoitiin ”vasta jälkikäteen”.

Pääministeri Antti Rinne sanoi samalla kyselytunnilla eduskunnalle, että hallitus ei tiennyt konkreettisesta päätöksestä.

Petteri Orpo kysyi myös ”mitä Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola on teille ennen toteutunutta liikkeenluovutusta kertonut? Annoitteko tukenne Postin johdon suunnitelmille liikkeenluovutuksesta? …Jos olette passiivisesti antaneet tukenne suunnitelmille, miksi tuki vedettiin myöhemmin pois?”.

Ilta-Sanomien mukaan Posti olisi informoinut Paateroa jo kesäkuusta lähtien.

Elokuun 21. päivänä Postin hallituksen Markku Pohjola tapasi Paateron, jolloin ministerille olisi kerrottu paketti- ja verkkokaupan liikkeenluovutuksesta ja sen aikataulusta.