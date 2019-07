Tällä laitteella USA:n merijalkaväki pudotti Iranin dronen

Yhdysvaltain merijalkaväki käytti uutta elektronista häirintälaitetta tuhotessaan iranilaisen dronen, kertoo uutissivusto FoxNews.

Virkamiesten mukaan droneja vastaan suunniteltu LMADIS-laite (Light Marine Air Defense Integrated System) otettiin ensimmäisen kerran käyttöön viime tammikuussa USS Kearsarge -sota-aluksella.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut Yhdysvaltojen sota-aluksen tuhonneen iranilaisen dronen Hormuzin salmessa.

Trumpin mukaan USS Boxer suoritti puolustuksellisen toimenpiteen torstaina sen jälkeen, kun drone oli tullut alle 914 metrin päähän aluksesta.

Iran on ilmoittanut, että sillä ei ole mitään tietoa dronen menettämisestä. Aiemmin heinäkuussa iranilaiset pudottivat alueella amerikkalaisen dronen.

U.S. Marines aboard USS Boxer used this new anti-drone jamming device called Light Marine Air Defense Integrated System (LMADIS) to down the Iranian drone in the Strait of Hormuz today, officials say.

First deployed in January aboard USS Kearsarge, same class of warship as Boxer pic.twitter.com/DYrRoaQcLK

— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) July 18, 2019