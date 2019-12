”Tällä kyselytunnilla on aina käyttäydytty”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Peter Östmanin mielestä eduskunnasta jäi torstaina huono maku.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman ihmettelee eduskunnan tapahtumia.

– Oli todella erikoinen kyselytunti. Sinä aikana kun olen ollut tässä talossa, on viimeisellä kyselytunnilla ennen joulunviettoa aina käyttäydytty fiksusti. Vaikka välillä on kovia keskusteluja kauden aikana, mutta kun joulun viettoon jäädään, niin käyttäydytään, Peter Östman kuvailee.

– Koen kyllä, että tänä päivänä jäi todella huono maku viimeisten keskustelujen jälkeen. Erityisesti kun pääministeri taas syytti kovalla rankalla kädellä kokoomusta.

– Minun tietääkseni hän vääristi sitä sanomaa. Se on ollut tämän hallituksen ongelma tässä al-Hol-kiistassa. He ovat jatkuvasti yrittäneet syöttää yleislle sellaista käsitystä, että kaikki oppositiopoliitikot vastustaisivat sitä, että lapsia otettaisiin Suomeen. Se on ihan väärä tulkinta, Östman valittelee.

