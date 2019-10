Tällä kilpailukyvyn mittarilla Suomi on maailman huonoimpia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa on eräs maailman jäykimmistä palkanmuodostusjärjestelmistä.

Suomi on World Economic Forumin (WEF) suuressa 141 valtion kilpailukykyvertailussa sijalla 11. Tärkeimmistä kilpailijamaista edelle kirivät seitsemänneksi yltänyt Saksa, sijalla kahdeksan oleva Ruotsi ja sijalla kymmenen oleva Tanska. Maailman kilpailukykyisin oli vertailussa Singapore. Toiseksi tuli Yhdysvallat ja kolmanneksi Hong Kong.

Suomen yksityiskohtaista dataa pääsee katsomaan tämän linkin takaa.

WEF:n vertailussa maata arvioidaan 12 eri pilarin avulla. Niissä käsitellään esimerkiksi instituutioiden toimintaa, infrastruktuuria, kansanterveyttä, taitoja, työmarkkinoita, innovaatioita ja finanssijärjestelmää. Jokainen pilari jakaantuu vielä useisiin alakategorioihin, joissa niin ikään suoritetaan maakohtaista vertailua.

Suomi on esimerkiksi instituutioiden toiminnassa vertailun ykkönen ja taidoissa kakkonen. Taidoilla tarkoitetaan vertailussa työvoiman taitotasoa ja ”koulutuksen määrää ja laatua”.

Eräässä alakategoriassa Suomi on kuitenkin vertailun mukaan aivan pohjalla. Suomi on työmarkkinoiden alaisessa palkanmuodostuksen joustavuudessa sijalla 139 vertailun 141 maasta. Vertailussa saa sitä huonommat pisteet, mitä tiukemmin palkanmuodostus on keskitetyn neuvottelujärjestelmän varassa. tässä kategoriassa vertailun ykkönen oli Viro.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kiinnittää tulokseen huomiota Twitterissä.

– World Economic Forumin mukaan olimme kilpailukykyvertailuissa maailman 11 parhain. Mikä tasomme kilpailukyvyssä olisikaan, jos palkkojen muodostaminen olisi jotain muuta kuin maailman 3. huonointa, hän kysyy.

World Economic Forumin mukaan olimme kilpailukykyvertailuissa maailman 11 parhain. Mikä tasomme kilpailukyvyssä olisikaan, jos palkkojen muodostaminen olisi jotain muuta kuin maailman 3. huonointa?! pic.twitter.com/JyQqlljk4R — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) October 9, 2019