Talentia: Lasten oikeuksia rikotaan 

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alle kouluikäisten lasten oikeudet eivät toteudu koronarajoitusten takia.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mukaan kun 80 prosenttia päiväkotilapsista on siirtynyt kotihoitoon, on menetetty käsitys siitä, miten nämä sadat tuhannet lapset voivat.

Talentian varhaiskasvatuksen ammattilaisille osoitettuun kyselyyn vastanneista vain 20 prosenttia kertoo olleensa nyt yhteydessä suoraan kotona olevaan lapseen. Tähän ei ole kunta- eikä valtiotasolla kannustettu, toisin kuin peruskoululaisten kohdalla.

Vanhempien kanssa yhteydenpito on ollut pikemminkin tiedotusluontoista kuin aitoa vuoropuhelua. Toisaalta työnantajat ovat saattaneet ohjeistaa päiväkotien työntekijöitä, että yhteyttä ei tarvitse pitää, koska asiakasmaksuja ei peritä. Periaatteet menevät siis lasten edun edelle.

– Korona on osoittanut, että varhaiskasvatus nähdään edelleen ennen kaikkea työvoimapolitiikkana, joka mahdollistaa nyt etulinjan työssäkäynnin. Varhaiskasvatuksella on kuitenkin monta yhteiskunnallista tehtävää, kuten lasten osallistumisen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä pedagogisen toiminnan ja turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen. Se on myös lapsen oikeus, jonka tulee toteutua jokaisen lapsen elämässä, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Varhaiskasvatuksen työntekijöistä yli puolet on huolestunut oman ryhmänsä kotihoidossa olevien lasten tilanteesta. Huolta aiheuttavat muun muassa vanhempien jaksaminen, mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä perheiden ja lasten tuen tarve.

Katajiston mukaan lisäksi huolta herättää erityisen tuen tarpeessa olevat lapset sekä lapset, joilla suomi on toisena kielenä. Perheiden jaksaminen on nyt koetuksella ja lastensuojeluperheiden arki painaa mieltä. Myös lasten sosiaalisten suhteiden harjoittelu ja kielen kehitys jäävät jälkeen.

Vaikka koronakriisi on aiheuttanut perheissä ongelmia, vain kolmannes vastaajista kertoo, että kunnassa on vahvistettu perheille tarjottavia matalan kynnyksen palveluita. Suurimmassa osassa niitä ei edes aiota järjestää.

Kysely toteutettiin 8.-15.4. Kysely lähetettiin 3 710 työssäkäyvälle talentialaiselle, joista suurin osa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajana. Kyselyyn vastasi 1 047 henkilöä. Heistä 80 prosenttia työskentelee kunnan varhaiskasvatuspalveluissa.