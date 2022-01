Talebanit polttavat videolla soittimia, muusikko itkee

Alla twiitissä näkyvä video on karu. Ihmisjoukko katselee roviota, jossa muusikon soittimet palavat aseellisten ja kasvonsa peittäneiden sotilaiden vahtiessa. Muusikko itse on liikuttunut.

Radio Free Europe kertoo Afganistanissa vallan saaneiden talebanien nöyryyttäneen näin kahta paikallista muusikkoa.

RFE:n haastattelema afgaanilaulaja Goodar Zazai itki jo katsellessaan videota.

– En voinut katsoa sitä. Tuntui kuin se olisi oma ruumiini murentumassa, kun he tuhosivat heidän instrumenttejaan, Goodar Zazai sanoo.

Videolla näkyy, että muusikoiden vaatteet ovat repeilleet ja heidän hiuksensa on ajettu karkeasti. Se on toinen Talebanin rangaistustapa vähäisistä rikoksista. Tässä tapauksessa rikos oli pashtujen kansanmusiikin soittaminen harmonikalla ja dohl-rummulla.

Goodar Zazai jatkaa elämistä Afganistanissa sijainnissa, jota ei kerrota. Hänen mukaansa vastaavaa tapahtuu, koska he eivät saa maailmalta huomiota.

– Noiden instrumenttien tuhoaminen on hyökkäys pashtukulttuuria vastaan. Se on samaa kuin laulujemme, musiikkimme ja identiteettimme tappaminen, Pakistanissa elävä pashtupoliitikko Afrasiab Kattak sanoo.

Video : Taliban burn musician's musical instrument as local musicians weeps. This incident happened in #ZazaiArub District #Paktia Province #Afghanistan . pic.twitter.com/zzCp0POeKl

— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) January 15, 2022