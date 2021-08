Talebanin väitetään ampuvan ihmisiä kaduilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ääri-islamisteilta piilotteleva toimittaja sanoo suojautuneensa kellariin tulituksen ajaksi.

Monien afganilaisten aktivistien ja toimittajien kerrotaan pysyttelevän piilossa pääkaupunki Kabulin valtaamisen jälkeen.

Ääri-islamistisen Taleban-liikkeen lupauksista huolimatta taistelijat ovat kiertäneet ovelta ovelle etsimässä muun muassa ulkovalloille työskennelleitä henkilöitä.

Radio Azadin nimettömänä pysyttelevä toimittaja kuvailee tilannetta synkäksi. Hänen mukaansa islamistitaistelijat ovat raahanneet ihmisiä kaduille ammuttavaksi.

– En tiedä, kuinka kauan olen turvassa täällä, sillä he ovat tutkineet joillain aluella kaikki rakennukset, toimittaja kertoo.

Hän kertoo nähneensä moottoripyörillä kulkeneita aseistautuneita Taleban-taistelijoita. Tulituksen alkaessa rakennuksessa piilottelevat siirtyvät kellareihin suojaan.

– Eräs kollegamme näki, kun Talebanin etsimä henkilö ammuttiin kuoliaaksi hänen asuntonsa edessä. Kollegani ovat hätääntyneitä, eivätkä he ole kunnossa henkisesti tai psykologisesti.

Toimittaja epäilee pääsevänsä lentokentälle asti Talebanien hallitsemassa kaupungissa.

– Taleban on yrittänyt näyttää viestinnällään, että he ovat muuttuneet 1990-luvun jälkeen. Mutta tähän on vaikea luottaa, kun kuulee eri puolilla maata tapahtuvista ihmisoikeusrikkomuksista.