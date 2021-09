Talebanin tiedottajan mukaan naisten tulisi keskittyä synnyttämiseen

Afganistanin ääri-islamistisen Taleban-liikkeen edustajan mukaan naisia ei tulla koskaan päästämään ministeritehtäviin.

Liikkeen tiedottajana toimiva Sayed Zekrullah Hashim sanoi paikalliselle TOLOnews-kanavalle, ettei ”naisten harteille voi antaa tehtäviä, joista he eivät selviydy”.

Raivokkaasti esiintynyt Hashimi painotti, etteivät viime aikoina mieltään osoittaneet edusta kaikkia Afganistanin naisia.

– Afganistanin naiset ovat niitä, jotka synnyttävät Afganistanin kansalle ja kouluttavat lapsiaan islamin oppien mukaisesti, Sayed Zekrullah Hashim sanoi.

Tiedottaja hämmästeli juontajan kysymystä siitä, miksei nainen voisi toimia hallituksessa. Hän torjui myös näkemyksen, jonka mukaan naiset muodostaisivat puolet yhteiskunnasta.

Taleban-hallinnon viimeaikaisia lausuntoja ja mielenosoitusten hajottamista on pidetty osoituksena siitä, ettei islamistien linja ole juurikaan muuttunut 1990-luvun lopulta. Taleban vakuutteli valtaannousunsa yhteydessä turvaavansa naisten aseman ja armahtavansa aiemmalle hallinnolle ja länsimaille työskennelleet.

Uudeksi sisäministeriksi nimitetty Sirajuddin Haqqani on Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI:n etsityimpien terroristien listalla.

A Taliban spokesman on @TOLOnews: "A woman can't be a minister, it is like you put something on her neck that she can't carry. It is not necessary for a woman to be in the cabinet, they should give birth & women protesters can't represent all women in AFG."

Video with subtitles👇 pic.twitter.com/CFe4MokOk0

— Natiq Malikzada (@natiqmalikzada) September 9, 2021