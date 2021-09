Talebanin mukaan naisopiskelijat pitää siirtää eri huoneisiin

Afganistania hallitsevan Taleban-liikkeen kerrotaan vaatineen yliopistoja muuttamaan aiempia opetuskäytäntöjään.

Jatkossa nais- ja miesopiskelijat tulisi erottaa omiin luentosaleihinsa eivätkä miesopettajat saisi enää luennoida naisille. Asiasta kertoo itsenäinen ihmisoikeusjärjestö Taliban Watch.

Islamistit vakuuttivat valtaannousunsa yhteydessä huolehtivansa naisten asemasta myös jatkossa. Liikkeen tiedottaja rauhoitteli huolia 1990-luvulla nähtyjen sortotoimien ja raakuuksien paluusta.

Yksityisten yliopistojen omistajat ovat valittaneet uudesta määräyksestä, sillä naispuolisia opettajia ei ole riittävästi.

Talebanin mukaan asiassa on kuitenkin noudatettava Sharia-lakia.

Last week private universities owners objected to the Taliban order of separating girls from boys & told the governor in a meeting that there aren’t enough female teachers. But the governor said the universities have to adapt according to the Sharia Law.#Afghanistan https://t.co/KSPF8ZXTMh

— Taliban Watch (@TalibanWatchAf) August 29, 2021