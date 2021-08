Talebanilla ja USA:lla ei yhteenottoja Kabulin lentoasemalla

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan ääri-islamistinen Taleban-liike ei ole toistaiseksi häirinnyt Afganistanin pääkaupunki Kabulista lähteviä evakuointilentoja.

Tuhannet amerikkalaissotilaat vartioivat Hamid Karzain lentoaseman aluetta, jonne on siirretty myös maan suurlähetystön henkilökuntaa.

Tiedottaja John Kirbyn mukaan Yhdysvaltain sotilasjohtajat neuvottelivat tilanteesta Talebanin kanssa sunnuntaina Qatarissa. Kenraalimajuri William Taylor vahvisti tiistaina tiedotustilaisuudessa, ettei lentokentän alueella ole sattunut aseellisia välikohtauksia.

– Nyt kun lentoasema on jälleen avattu, niin tavoitteemme on myös pitää se auki, Taylor sanoi.

Yön aikana Kabuliin laskeutui yhdeksän C-17 Globemaster -rahtikonetta, jotka toivat lisävarusteita ja tuhat uutta sotilasta. Lisäksi seitsemän rahtikonetta on lähtenyt mukanaan 700–800 matkustajaa, joista 165 on Yhdysvaltain kansalaisia.

Amerikkalaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien afganistanilaisten evakuointilennot jatkuvat elokuun loppuun asti. Lentoja pyritään järjestämään ainakin yksi tunnissa, jolloin vuorokaudessa saataisiin siirrettyä noin 9 000 henkilöä.

Taleban järjesti tiistai-iltana ensimmäisen tiedotustilaisuutensa Kabulin valtaamisen jälkeen. Tiedottaja Zabihullah Mujahid iloitsi BBC:n mukaan maan ”vapauttamisesta 20 vuoden taistelun jälkeen” ja ”ulkomaalaisten karkottamisesta”.

– Tämä on ylpeä hetki koko maalle, Mujahid sanoi.

Tilanteen sekavuutta lisäsi Afganistanin syrjäytetyn varapresidentin Amrullah Salehin ilmoitus, jonka mukaan hän toimisi maan väliaikaisena johtajana presidentti Ashraf Ghanin paettua maasta.

Saleh sanoo olevansa edelleen Afganistanissa ja keräävänsä tukea Talebanin vastaiseen taisteluun.

– Meidän on todistettava, ettei Afganistan ole Vietnam, ja etteivät Talebanit ole kuin Viet Cong, Amrullah Saleh kirjoittaa Twitterissä.

MG Taylor: I want to reinforce that we are focused on the present mission: to facilitate the safe evacuation of US Citizens, SIVs and Afghans at risk, to get these personnel out of Afghanistan as quickly and safely as possible. That mission has not changed. pic.twitter.com/VNZXoAJgfs

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 17, 2021