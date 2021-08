Taleban teloitti raa’asti laulajan

Afganistanin ääri-islamistinen Taleban-liike on ottanut haltuunsa pääkaupunki Kabulin lentoaseman Yhdysvaltain vetäytymisen jälkeen.

BBC:n mukaan tiedottaja Zabihullah Mujahid kiitti taistelijoita sinnikkyydestä ja sanoi Afganistanin saavuttaneen vihdoin itsenäisyyden. Hänen mukaansa liikkeen tavoitteena on ”todellinen islamilainen järjestelmä”.

Mujahid kehotti taistelijoita suhtautumaan lempeästi tavalliseen kansaan.

– Tämä kansa on jo kärsinyt paljon. Afganistanin kansa ansaitsee tulla kohdelluksi rakkaudella ja sympatialla, tiedottaja sanoi.

Lausunto oli ristiriidassa viime viikkoina eri puolilta maata tihkuneiden tietojen kanssa, joiden mukaan Taleban on syyllistynyt raakuuksiin ja kostotoimiin aiempaa hallintoa kohtaan.

Entisen sisäministeri Masoud Andarabin mukaan islamistit teloittivat raa’asti kansanperinnelaulajan Baghlanin maakunnassa viikonloppuna.

– Hän oli tuonut iloa tälle laaksolle ja kansalleen, Andarab kirjoittaa Twitterissä.

Taleban-liike on ilmoittanut kieltävänsä musiikin ja esimerkiksi tanssin islamin vastaisena. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko kielto yhtä ankara kuin Talebanin aiemman hallinnon aikana 1990-luvulla.

Tuolloin kaikkia musiikkia soittavia ja kuuntelevia rangaistiin ankarasti. Myös soittimet tuhottiin ja kasetteja roikotettiin varoituksena puiden oksilta.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH

— Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021