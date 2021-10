Taleban sotii ISIS:tä vastaan USA:n keinoilla – myöntää itsekin ironian

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taleban väittää pystyvänsä suojelemaan siviileitä.

Afganistania hallitsevan ääriliike Talebanin mukaan Isis-K ei ole uhka, vaikka se on toteuttanut viime viikkoina tuhoisia terrori-iskuja erityisesti Shiia-muslimien moskeijoihin, kertoo uutissivusto CBS News.

Isisin Khorasanin provinssi (Isis-K) on taistellut viime vuosina Taleban-liikettä vastaan.

Taleban on määrännyt pelätyn Badri 313 -yksikkönsä kukistamaan Isisin. Badri 313, jota on kuvailtu myös Talebanin erikoisjoukoiksi, oli vastuussa monista kuolettavista hyökkäyksistä Yhdysvaltain ja sen liittolaisten joukkoja vastaan.

Nyt kun länsimaiset joukot ovat poistuneet Afganistanista, Taleban on joutunut itse Isisin vastaiseen sotaan. Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Parosen mukaan Taleban ei ole tottunut käymään vastakumouksellista sotaa valtiollisena toimijana. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Kaikki eliittiyksikön varusteet, aseet ja ajoneuvot ovat amerikkalaisvalmisteisia. Ne on hankittu sotasaaliina. Badri 313 -yksikön sanotaan jopa käyttävän amerikkalaisten kehittämiä kapinanvastaisia taktiikoita.

CBS:n kirjeenvaihtaja Imtiaz Tyabin mukaan Talebanin johtajat ymmärtävät tilanteeseen liittyvän ironian heidän eliittitaistelijoidensa käyttäessä amerikkalaisia varusteita ja taktiikoita Isistä vastaan.

Tästä huolimatta Talebanin tiedotusvastaava Zabihullah Mujahid väittää edelleen, että Isis-K ei ole uhka.

– Se on totta, että meidän pitää suojella siviilejä ja näin me teemme. Mutta Isis-K ei ole oikea uhka. He eivät voi hyökätä edes sotilastukikohtiamme vastaan, Mujahid sanoo.

Taleban otti Afganistanin takaisin haltuunsa maan hallituksen kaaduttua elokuussa.