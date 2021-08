Taleban saattaa sulkea Afganistanin internetistä

Ihmiset sulkevat sosiaalisen median tilejään, jotta heitä ei yhdistettäisi länsimieliseen hallintoon.

Afganistanissa leviää pelko, että valtaan noussut äärijärjestö Taleban sulkee internetin. Taleban ei ole tehnyt asiaa koskevia päätöksiä, mutta Afganistanin entisessä hallinnossa arvioidaan, että rajoituksia on tulossa. Näin arvioi maan viestintäviraston entinen puheenjohtaja Mohammad Najeeb Azizi Politicossa.

– Internet on uhattuna Afganistanissa. Taleban käyttää internetiä omaksi hyödykseen, mutta samalla se estää poliittisia vastustajiaan levittämästä tietoa netin kautta.

Taleban-liike hyödyntää sosiaalista mediaa, jossa se esiintyy naisten ja lasten oikeuksien puolustajana. Liikkeen taistelijat esitetään tavallisina kansalaisina, jotka käyvät salilla ja syövät jäätelöä.

Toistaiseksi Afganistanin kansalaiset pääsevät internetiin. Talebanin valtaannousu on kuitenkin johtanut siihen, että ihmiset ovat muokanneet nettiprofiilejaan tai tuhonneet ne kokonaan. Pelkona on, että heidät voitaisiin sosiaalisen median tilien kautta yhdistää länsimieliseen hallintoon tai Nato-operaatioon.

Joukko tietoturvasta huolestuneita kansalaisjärjestöjä kehotti keskiviikkona, että kansainväliset organisaatiot ja yritykset tuhoaisivat tietokannoistaan afgaaneja koskevat henkilötiedot tai varmistaisivat, että tiedot eivät päädy Taleban-hallinnon käsiin.

Taleban tuskin katkoo internet-kaapeleita, kuten se teki viimeksi ollessaan vallassa 1990-luvulla, sanoo Access Now -järjestön johtaja Jit Singh Chima.

– He eivät halua päästä eroon internetistä, mutta ennemmin tai myöhemmin he haluavat tehdä selväksi, että kaupunkiin on tullut uusi sheriffi, ja että he tekevät kaikki päätökset, jotka koskevat telekommunikaatiota.