Taleban pieksee videolla mieltä osoittavia naisia

Vapautta vaatinut mielenosoitus hajotettiin väkivalloin.

Taleban-hallintoa vastustava Afganistanin Puolan suurlähettiläs Tahir Qadiry on jakanut viime päivinä sosiaalisessa mediassa useita todisteita Talebanin Afganistanin kansaan kohdistamasta rankasta sorrosta.

Eräällä Qadiryn kylmäävällä videolla (alla) näytetään, kuinka islamistit reagoivat pienimuotoiseen naisten ja tyttöjen mielenilmaukseen pääkaupunki Kabulissa.

Naisjoukko lähestyy videolla Taleban-taistelijoita. Ensin eräs heistä toteaa Talebanien pieksevän heidät. ”En usko”, toinen vastaa. ”Tytöt, pysytään yhdessä”, kolmas sanoo.

Tässä vaiheessa yksi kadulla seisovista talebaneista kääntyy ja alkaa hakata naisia raa’asti pitkällä kepillä.

– Vapaus, vapaus. Se on oikeutemme, naiset huutavat, ja väkijoukko alkaa hajota.

Afganistanin vallasta syöstyn hallinnon nimittämä suurlähettiläs Qadiry on jakanut naisten mielenosoitusvideon lisäksi Twitterissä esimerkiksi alla näkyvän videon Talebanin verille hakkaamasta miehestä sekä kuvan afganistanilaisen toimittajan Talebanin käsissä kärsimistä vammoista.

GRAPHIC VIDEO: Girls protesting in #Kabul One girl: They will beat us. Second girl: They won’t. Another girl: Girls stay together. And a Talib starts flogging them. The Girls Shout Out Loud: Freedom, Freedom! It Is Our Right! pic.twitter.com/UzTw5xjcQ4 — Tahir Qadiry طاهر قادرى (@tahirqadiry) September 8, 2021

This peaceful protestor is violently beaten up in western #Herat Province. He says: I am bleeding from my head, even if they shoot me with a bullet, I won’t surrender. #AfghanResilience https://t.co/LHcuiphFjs — Tahir Qadiry طاهر قادرى (@tahirqadiry) September 8, 2021

Warning ⚠️ GRAPHIC A reporter from @Etilaatroz who went out to cover the peaceful protest in #Kabul today is brutally whipped. This is 21st century, this is Afghanistan of 2021. @cvoule @amnesty @hrw pic.twitter.com/nBJI86A3He — Tahir Qadiry طاهر قادرى (@tahirqadiry) September 8, 2021