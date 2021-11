Taleban laajentaa salaista sotaansa Itä-Afganistanissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taistelut Isistä vastaan kiihtyvät.

Taleban on laajentanut salaista sotaansa Isis-K:ta vastaan Itä-Afganistanissa, kertoo The Washington Post.

Taleban on lähettänyt satoja taistelijoita lisää Nangarharin maakuntaan, jossa taistelu Isis-K:ta vastaan on kiihtynyt. Isisin Khorasanin provinssi (Isis-K) on kansainvälisen Isis-verkoston Afganistanin-haara.

Taleban otti Afganistanin takaisin haltuunsa maan hallituksen kaaduttua elokuussa ja yhdysvaltalaisjoukkojen vetäydyttyä.

Isis-K on tehnyt useita itsemurhaiskuja ja hyökkäyksiä siviilejä ja Talebanin joukkoja vastaan eri puolilla Afganistania. Isis on ollut erittäin aktiivinen varsinkin Itä-Afganistanissa sijaitsevassa Jalalabadin kaupungissa.

Talebanin turvallisuusvirkailijoiden mukaan alueelle on lähetetty viimeisen kuukauden aikana 1 300 taistelijaa, joiden tehtävänä on kiihdyttää Isisin vastaisia operaatioita.

Satoja Isis-K:n jäseniksi epäiltyjä henkilöitä on pidätetty. Moni heistä on kadonnut tai kuollut, kertovat Jalalabadin asukkaat ja Talebanin taistelijat.

– Taistelu on vaikeaa ja joskus julmaa, mutta meidän on hävitettävä Isis Afganistanista ja koko maailmasta, sanoo Talebanin taistelija Qari Nurullah Fateh.

– Jos joku ei antaudu meille, me tapamme hänet.

Fateh arvioi, että Jalalabadissa pidätetään viikoittain 7-10 Isis-epäiltyä ja noin kuusi tapetaan.

Talebanin iskut ovat herättäneet huomiota Nangarharin maakunnassa, ja Isis on alkanut käyttää sitä hyväkseen rekrytointipropagandassaan kehottaen kansalaisia nousemaan Talebania vastaan.

YK:n mukaan toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka moni uusi taistelija on liittynyt Isisiin. Terroristijärjestö on kuitenkin vahvistunut sen jälkeen, kun Taleban otti Afganistanin takaisin haltuunsa. Isisistä on tullut aktiivisempi, ja se toimii tällä hetkellä lähes jokaisessa maakunnassa.

Isisin hyökkäykset ovat asettaneet Talebanin kyvyn taata turvallisuus kyseenalaiseksi.

Nangarharin maakunnan tiedustelujohtaja vakuutti BBC:lle marraskuun alussa, että tilanne on hallinnassa ja Isis lyödään pian. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Isisin toiminta on aiheuttanut huolta kansainvälisesti. Yhdysvaltalaiset virkailijat ovat varoittaneet, että Isis saattaa kyetä tekemään hyökkäyksiä myös Afganistanin ulkopuolella pian.