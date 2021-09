Taleban kidutti toimittajia: ”Uskoin kuolevani”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Talebanin pelätään aikovan kiduttaa toimittajia jatkossakin, sillä journalistien työ nähdään vaarana maan uudelle hallitukselle.

Viime päivinä mediaan on noussut järkyttäviä otoksia afgaanitoimittajista, jotka Taleban on pidättänyt ja pahoinpidellyt raa’asti. Videotoimittajat Nemat Naqdi ja Taqi Daryabi Afganistanin EtilaatRoz-uutistoimistosta kertovat CNN:lle joutuneensa pidätetyksi raportoidessaan keskiviikkona naisten mielenosoituksesta Kabulissa.

Naqdi ja Daryabi pidätettiin poliisiaseman ulkopuolella, jonne heidät vietiin kidutettaviksi.

– He löivät minua äärimmäisellä voimalla. En ole voinut liikuttaa kättäni kahden viime päivän aikana. Vasen silmäni on loukkaantunut vakavasti ja olen huolissani kuulostani, sillä vasen korvani ei kuule mitään tällä hetkellä. Kasvoihini annettiin neljä tai viisi erittäin kovaa iskua. Minulla oli tunne, että niskani tai selkäni saattaisi murtua. Luulin todella, että tämä olisi elämäni loppu, Naqdi kertoi CNN:lle perjantaina



– On mahdollista, että tästä lähtien Taleban aikoo kiduttaa toimittajia, sillä he pitävät toimittajien vaarana hallitukselleen. Mutta toimittajat eivät tule lopettamaan työtään, sillä he ovat tärkeä osa yhteiskuntaa ja välittävät kansan äänen, Daryabi totesi.

Nemat Naqdin ja Taqi Daryabin lisäksi ainakin 12 toimittajaa pidätettiin mielenosoitusten aikana Kabulissa. Toimittajien suojelukomitean (CPJ) mukaan ainakin kuusi toimittajaa joutui väkivallan kohteeksi.

– Talebanien on välittömästi lopetettava väkivallan käyttö toimittajia vastaan ​​ja annettava tiedotusvälineiden toimia vapaasti ja ilman pelkoa kostosta, CPJ kirjoitti tiedotteessaan.

EtilaatRozin päätoimittaja Zaki Daryabi kertoi CNN:lle toivovansa Talebanin johdon joutuvan syytteeseen julmasta käytöksestään. Päätoimittaja painottaa, että kyseessä on hyökkäys kaikkia medioita ja sananvapautta kohtaan.