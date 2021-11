Taleban käy omaa salaista sotaa: Ruumiita heitetään teiden varsille

Ääriliike Taleban käy salaista sotaa paljon pienempää Isis-K:ta vastaan Itä-Afganistanissa, kertoo BBC.

Taleban otti Afganistanin takaisin haltuunsa maan hallituksen kaaduttua elokuussa.

Isisin Khorasanin provinssi (Isis-K) on toteuttanut Yhdysvaltain vetäytymisen jälkeen useita itsemurhaiskuja eri puolilla Afganistania. Viimeisin isku tehtiin tiistaina sotilassairaalaan Kabulissa. Isis-K on tehnyt iskuja myös moskeijoissa ja Kabulin lentoasemalla. Lisäksi Talebanin saattueita vastaan on hyökätty toistuvasti. Isis-K on taistellut viime vuosina Taleban-liikettä vastaan.

Isis on ollut erittäin aktiivinen varsinkin Itä-Afganistanissa sijaitsevassa Jalalabadin kaupungissa. Jihadistit ovat iskeneet Talebania vastaan lähes päivittäin. Myös siviilejä ja aktivisteja on tapettu.

Talebanin tiedusteluvirasto on pidättänyt kymmeniä väitettyjä Isis-jäseniä. Satoja jihadisteja pakeni vankiloista Talebanin vallatessa maata takaisin.

Ruumiita heitetään teiden varsille muutaman päivän välein. Uhrit on merkitty lapuilla, jotka leimaavat heidät Isisin jäseniksi. Taleban ei kuitenkaan myönnä olevansa surmien takana.

Nangarharin maakunnan tiedustelujohtaja vakuuttaa, että tilanne on hallinnassa, ja Isis lyödään pian.

Isisin toiminta on aiheuttanut huolta kansainvälisesti.

Yhdysvaltalaiset virkailijat ovat varoittaneet, että Isis saattaa kyetä tekemään hyökkäyksiä myös Afganistanin ulkopuolella pian.

