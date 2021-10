Taleban joutui itse ISIS:n vastaiseen sotaan – ”Ironista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan Taleban ei ole tottunut käymään vastakumouksellista sotaa valtiollisena toimijana.

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Parosen mukaan Isis on Afganistanissa, ja se on toteuttanut viime viikkoina tuhoisia terrori-iskuja erityisesti Shiia-muslimien moskeijoihin. Isisin Khorasanin provinssi (Isis-K) on taistellut viime vuosina Taleban-liikettä vastaan.

Taleban otti Afganistanin takaisin haltuunsa maan hallituksen kaaduttua elokuussa. Paronen muistuttaa ennustaneensa aikaisemmin MTV:n haastattelussa, että Isis-K:n päivät ovat luetut Afganistanissa Talebanin noustua valtaan.

– Näin voi ollakin, mikäli Taleban löytää resurssit tuhota kilpailijansa, sillä tätä se Afganistanissa vaatii, henkilöstön tuhoamista, hän toteaa Twitterissä.

Parosen mukaan tilanne on ongelmallinen Talebanille. Valtion pyörittämisen lisäksi haasteena on se, että Taleban ei ole tottunut käymään vastakumouksellista sotaa valtiollisena toimijana.

– Talebanin tiedonantajaverkosto on toki olemassa, se tuli todistettua kesän aikana massiivisen taistelumenestyksen myötä. Se pystytäänkö tämä verkosto kääntämään terrorismin vastaiseen toimintaan, on kokonaan eri asia.

– Toisekseen Taleban terrorismin vastaisena toimijana ei ole vain ironian konkretisoituma, vaan myös haastava kokonaisuus. Isis-K:n vastaisessa toiminnassa Talebanin joukkojen on kyettävä toimimaan nopeammin kuin Isis-K:n verkostot ehtivät palautua edellisestä iskusta.

Paronen korostaa, että Talebanin rajoitteet eivät laillisuuden osalta ole samat kuin esimerkiksi läntisillä erikoisjoukoilla vastaavissa operaatioissa.

– Joten onnistumisen edellytykset ovat voimankäytön osalta olemassa. Haaste tosin voi olla liian suuri Talebanille.

– Tässä suhteessa pelkät raakuudet eivät auta, vaan Isis-K:n rekrytointivaltit oman väen parista on poistettava niin ikään. Tämä luonnollisesti vaatii organisatorisia uudistuksia jotka eivät välttämättä istu vuosia sotineiden Taleban-taistelijoiden pirtaan.

Paronen sanoo lähikuukausien näyttävän, joutuuko hän pyörtämään puheensa Isis-K:n tuhosta vai kenties tunnustamaan entisen presidentti Donald Trumpin linjauksen siitä, että Talebanista tulee Yhdysvaltain terrorismin vastaisen sodan liittolainen.

– Vaikka viimeksi mainittu ei toteutuisikaan, on Isis-K Talebanille kasvava ongelma, jonka kohtaaminen on aloitettava viipymättä. Näin mikäli liike haluaa osoittaa kykenevänsä hallitsemaan Afganistania ja vastaamaan kansalaisten turvallisuudesta emiraatissaan.

