Taleban hajotti naisten oikeuksia vaatineen mielenosoituksen

Afganistania hallitseva ääriliike Taleban hajotti naisten tasa-arvoa vaatineen mielenosoituksen maan pääkaupunki Kabulissa varoituslaukauksin, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Mielenosoitus alkoi rauhanomaisesti Afganistanin puolustusministeriön rakennuksen edessä, mutta protestoijien siirtyessä presidentinpalatsin eteen sotilaat hajottivat mielenosoituksen kyynelkaasulla ja varoituslaukauksilla. Protestoijien mukaan maastopukuiset sotilaat juoksivat väkijoukkoon ampuen aseillaan ilmaan.

Ennen mielenosoituksen hajottamista Talebanin edustaja vakuutti liikkeen kunnioittavan naisten oikeuksia.

Taleban hallitsi Afganistania vuosina 1996–2001. Vallattuaan maan pääkaupunki Kabulin elokuussa Taleban sanoi perustavansa maahan laajan koalitiohallituksen, joka liikkeen mukaan olisi huomattavasti maltillisempi Talebaniin aiempaan valtakauteen verrattuna. Liikkeen sisällä on kuitenkin jännitteitä, jotka saattavat muuttaa hallitusneuvottelujen lopputulosta.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA

