Taleban antoi samat lupaukset 1996 – näin siinä kävi

Ääri-islamistinen järjestö vakuutteli turvaa ja rauhaa Kabulissa 25 vuotta sitten.

Taleban-liike valtasi Kabulin viimeksi vuonna 1996. Tuolloin ääri-islamistit antoivat liki tismalleen samat lupaukset hallintonsa linjasta kuin nyt on kuultu. Lopputulokset ovat nykytilanteen valossa kylmääviä.

Tuolloisia vaiheita tässä kertaavan Atlanticin artikkelin mukaan Taleban lupasi 25 vuotta sitten, ettei se ryhdy minkäänlaisiin kostotoimiin ja vannoi antavansa turvan kaikille Afganistanin silloisen hallinnon palveluksessa toimineille.

Afganistanin vallasta syöstyä presidenttiä Mohammad Najibullahia ei tavoitettu tuolloin kommentoimaan Talebanin valtaannousua ja lupauksia rauhasta. Tämä johtui siitä, että Taleban-taistelijat olivat surmanneet presidentin. Mediatietojen mukaan talebanit olivat kastroineet Najibullahin, työntäneet hänen sukuelimensä hänen suuhunsa. Presidentin ruumis löydettiin myöhemmin roikkumasta lyhtypylväästä.

Nyt Taleban on esittänyt jälleen vastaavat lupaukset muun muassa ”rauhanomaisesta vallanvaihdosta” ja siitä, ettei kostoiskuja ole luvassa. Vuoden 1996 tapaan Taleban on myös kehottanut ihmisiä olemaan pakenematta maasta.

– Vakuutamme afganistanilaisille – erityisesti Kabulissa – että heidän omaisuutensa ja henkensä ovat turvassa. Kenellekään ei kosteta, Talebanin tiedottaja Suhail Shaheen totesi puhelimitse BBC:lle, kun Kabul oli vallattu.

Taleban-taistelijoiden on kuitenkin kerrottu jo kiertävän ovelta ovelle Kabulissa etsimässä muun muassa entisen hallinnon viranomaisia sekä ulkomaille ja kansalaisjärjestöille työskennelleitä. Talebanin tiedetään myös teloittaneen hallituksen riveissä taistelleita sotilaita Hazara-vähemmistön edustajia.

Atlanticin lähteet Kabulissa kertovat Talebanin pyrkivän nyt vakauteen ja järjestyksen ylläpitämiseen. Ihmisiä on kehotettu palaamaan työpaikoilleen ja muun muassa poliisin toimintaa yritetään pitää yllä.

– He ovat paljon entistä tiukempia ja edustavat kovempaa linjaa, korkea-arvoisia Talebanin jäseniä tunteva lähde kuitenkin kertoo.

– He tulivat kaupunkiin voittoisana islamilaisena armeijana, ja he tulevat myös käyttäytymään sen mukaisesti, hän jatkaa.

Muun muassa ISIS-järjestöä käsittelevästä kirjastaan The Way of the Strangers tunnettu Toimittaja-kirjailija Graeme Wood vetoaakin Atlanticissa olemaan uskomatta Talebanin lupauksia.

– Heidän, jotka haluavat välttyä omien kivestensä pakkosyönniltä ei kannata luottaa liikaa Kabulissa parhaillaan toimeenpantuihin kiltimpiin ja hellempiin Talibanin aloitteisiin. Talibanit ovat julmia, mutta he eivät ole tyhmiä. Jalomielisyys hallinnon alkuvaiheessa ei merkitse sitä, etteivätkö he olisi yhtään sen kostonhimoisempia kuin he olivat valtansa huipulla 1990- ja 2000-luvuilla.

Wood muistuttaa raa’an väkivaltaisen linjan tuoneen viimeisen 15 vuoden aikana Talebanille vain voittoja.

– He esittivät neuvotteluissa, mutta epärehellisesti ja vain hyväksyäkseen amerikkalaisten antautumisen. [Talebanin] nykyinen johto on yksinkertaisesti edeltäjiään ilkeämpää- ja joissain tapauksia Guantanamo Bayssa vietetyn ajan kovettamaa.