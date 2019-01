Takuueläkkeeseen ja eläketukeen korotus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Takuueläkkeen täysi määrä ja samalla eläketuki suurenevat 9,25 euroa.

Ensi vuonna niiden määrä on 784,52 euroa kuukaudessa. Kansaneläkeindeksiin sidottu kansaneläke säilyy ennallaan, samoin kuin Kelan maksamat perhe-eläkkeet.

Kansaneläkkeen määrä on tänä vuonna sama kuin vuonna 2018 eli yksin asuvalle 628,85 euroa kuukaudessa ja parisuhteessa elävälle 557,79 euroa kuukaudessa. Lesken alkueläke on 324,33 euroa kuukaudessa ja jatkoeläkkeen perusmäärä 101,59 euroa kuukaudessa. Lapseneläkkeen perusmäärä on 59,68 euroa kuukaudessa.

Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 21,93 euroa kuukaudessa.

Pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu eläketuki laajenee 1.10.2019 koskemaan asiakkaita, jotka ovat syntyneet ennen 1.9.1958 ja jotka ovat olleet työttöminä lähes yhtäjaksoisesti viisi vuotta. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on ollut oikeus työmarkkinatukeen 31.8.2018. Eläketuen määrä on 784,52 euroa kuukaudessa.

Eläkkeensaajan asumistuessa muutoksia

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 1,8 prosenttia kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Omakotitalon kuukausittaisista kunnossapitokustannuksista huomioon otettava määrä suurenee 42,85 euroon.

Korotukset otetaan huomioon seuraavassa eläkkeensaajan asumistuen tarkistuksessa. Huomioon otettavat lämmitys- ja vesikustannukset pysyvät ennallaan.

Eläkkeellä oleva henkilö voi käydä töissä. Jos henkilö saa Kelasta kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, hän voi tänä vuonna ansaita enintään 784,52 euroa kuukaudessa. Se on yläraja, vaikka henkilö saisi myös työeläkettä, jonka ansioraja on korkeampi.

Yrittäjillä otetaan huomioon yrittäjien eläkelakien mukainen työtulo tai yrittäjävakuutuksen puuttuessa tosiasiallinen yrittäjänä ansaittu työtulo.

Jos ansioraja ylittyy, siitä on ilmoitettava Kelaan. Tällaisessa tilanteessa kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen yleensä keskeytyy.