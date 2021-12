Taksiyrittäjä: Synkältä näyttää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronarajoitukset heikentävät myös taksialan lähitulevaisuuden näkymiä.

Ravintolarajoitukset iskevät kovaa jo valmiiksi pahoin koronasta kärsineeseen alaan, joka on pitkälti riippuvainen yritys- ja ravintola-asiakkaista.

– Vielä on vaikea sanoa, miten uudet rajoitukset vaikuttavat, mutta eivät ne ainakaan alaa vilkastuta. Nyt kun ravintolat eivät ole auki, jää nähtäväksi, mihin ihmiset menevät ja tarvitaanko taksia, Keski-Uudenmaan alueella kahta autoa operoiva taksiyrittäjänä Pauli Marjakangas sanoo Yrittäjien nettisivuilla.

Hänen mukaansa yrityspuolen kysyntä on edelleen lähes nollassa. Tapahtumien peruminen on puolestaan vähentänyt vapaa-ajan asiakkaiden määrää.

Alalla yleinen ilmapiiri on Marjakankaan mukaan ”jännittynyt ja masentunut”. Koronatilanne on painanut mieliä jo pitkään ja jaksaminen on koetuksella sekä taloudellisesti että henkisesti.

– Syksyllä oli jo vähän toivon pilkahdusta, mutta näyttää taas huonommalta.

Lisähaastetta monelle taksiyrittäjälle tuovat investoinnit vähäpäästöisiin autoihin. Moni ehti tehdä hankintoja syksyllä, kun tilanne näytti valoisammalta.

– Nyt jännitetään, miten pärjätään investointien kanssa, Marjakangas sanoo.

Töitä saattaa vähentää myös oppilaitosten osittainen siirtyminen etäopintoihin. Marjakankaan mukaan huolena on taksikuskien siirtyminen muihin hommiin. Näin on jo tapahtunut.

– Pian alalla alkaa olla työvoimapula. Sitten, kun kysyntä taas vilkastuu, on vaikea saada kuljettajia töihin. Jo nykyisellään tämä on ongelma, jos sattuu olemaan enemmän viikonlopputöitä.

Marjakangas ajaa itse toista autoaan täysipäiväisesti. Jos tarvetta lisätyövoimalle olisi, sellaista ei useinkaan ole saatavilla.

– Keski-Uudellamaalla arvioni mukaan noin puolet kuljettajista on jo vaihtanut alaa. Pitkään alalla olleita kuljettajia on lähtenyt, hän kertoo.