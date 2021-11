Taksit viranomaisten tehovalvonnassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valvontoja järjestetään eri puolilla Suomea.

Poliisi, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, verohallinto ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ovat yhteistuumin ryhtyneet valvomaan taksiliikennettä eri puolilla Suomea. Yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomaistaho tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

– Tämä yhteisvalvonta on yksi valvontaviranomaisten yhteistyön muoto ja siitä on tehty nyt taksivalvonnan toimintamalli. Lisäksi jokainen viranomainen suorittaa valvontaa itsenäisesti omaan toimialaansa kuuluvien tehtävien osalta, poliisiylitarkastaja Hannu Kautto Poliisihallituksesta sanoo.

Oulun seudulla yhteisvalvonta järjestettiin 22.-24.10. Valvonnassa tarkastettiin toista sataa taksia, joista yli neljänneksessä oli huomautettavaa.

Kauton mukaan liikenneturvallisuuden näkökulmasta asiat olivat kunnossa, mutta muiden säädösten noudattamisessa oli huomautettavaa. Etenkin tietojen esillä pitämisessä oli puutteita.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kari Onnisen mukaan kuljettajat eivät aina tienneet, mitä asiakirjoja heidän piti valvojille esittää.

– Taksiliikennöintiin oikeuttavat asiakirjat olisi syytä pitää hyvässä järjestyksessä, sillä niiden etsiminen pitkittää tarkastusten suorittamista, Onninen toteaa.

Vastaavia valvontoja järjestetään jatkossa eri puolilla Suomea.

Viranomaiset valvovat vastuidensa mukaan

Onnisen mukaan poliisi valvoo ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten kuljettajan ajokuntoa ja ajoneuvon liikennekelpoisuutta.

– Poliisi valvoo myös, että ajossa on mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja ja että luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi ovat matkustajan nähtävillä.

– Lisäksi poliisi valvoo, että kuljettajalla on ajolupa, ajoneuvossa on asianmukainen taksivalaisin ja että ajoneuvossa on taksamittari tai muu vastaava laite tai järjestelmä. Lisäksi taksiliikennettä harjoittavan ajoneuvon tulee olla rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen, Onninen sanoo.

Traficom valvoo, että taksiliikennettä koskevia velvollisuuksia noudatetaan säädösten tai sen nojalla annettuja määräyksien mukaisesti, muun muassa sitä, että hintatiedot on esitetty asianmukaisesti.

Verohallinto valvoo verotukseen liittyviä asioista. Valvonnoissa esiin nousseiden tapausten ilmoituskäyttäytymistä seurataan muun muassa tulorekisterin avulla.

Työsuojeluviranomaisen (AVI) osuus valvonnassa on ulkomaisen työvoiman käyttö. Tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Takseja koskeviin säännöksiin muutoksia

Taksiliikenteen harjoittamista koskeviin säännöksiin on tullut muutoksia tänä vuonna. Muutokset ovat tulleet voimaan vaiheittain.

Toukokuusta lähtien taksiliikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on tullut muun muassa käyttää taksivalaisinta ja liikennettä harjoitettaessa tulee ajoneuvossa olla mukana taksiliikennelupa tai sen jäljennös, taikka muun luvan nojalla liikennöivien osalta asianmukainen selvitys.

Syyskuussa astuivat voimaan tietojen keräämistä koskeva velvoite sekä taksamittarin käyttämistä ja hinnoittelua koskevat muutokset.